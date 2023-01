MONESKIN ORGANIZOVAO VENČANJE NA PROMOCIJI ALBUMA RUSH!: Harizmatični frontmen Damijano uradio nešto što niko nije OČEKIVAO!

Italijanski bend Moneskin privukao je pažnju dominantnom pobedom na Evroviziji 2021. sa pesmom "Zitti e buoni".

Damijano David, Viktorija de Anđelis, Tomas Rađi i Ejtan Torčio osnovali su 2016. bend koji je svirao na ulicama Rima, a proboj na veliku scenu usledio je posle nastupa u italijanskom "Iks faktoru".

Iako je Italija godinama na Evroviziju slala pesme tradicionalnih vrednosti, Moneskin je odneo ubedljivu pobedu na Sanremu, a posle trijumfa u Roterdamu vrata svetske scene su im se širom otvorila. Njihov život na točkovima i neprekidne turneje nisu obećavale da će se novi album uskoro dogoditi, mada je za vreme maratonskih nastupa tokom godine bend izbacio nekoliko singlova.

Ipak, prošle nedelje svetlost dana ugledao je njihov treći studijski album "Rush!", a promocija je bila u njihovom maniru, kontroverzna, šokantna i jedna od onih koje će se prepričavati godinama.

Događaj je nazvan "Wedding in rush" (venčanje na brzinu), a u palati Brankačo u Rimu četvoro članova grupe se "zavetovalo na večnu ljubav". Ceremoniju je osmislio čuveni italijanski dizajner Alesandro Mikele, a Damijano, Viktorija, Tomas i Ejtan su bili obučeni u belo s buketima crvenih ruža. Harizmatični frontmen je za ovu priliku ošišao kosu, simbol svog buntovništva, a jedinu venčanicu je nosio bubnjar Tomas! Naravno, sveže venčani parovi razmenili su poljupce, svako sa svakim, sočno i intrigantno, svojstveno imidžu koji su izgradili.

Pre izlaska albuma "Rush!" Moneskin je objavio singlove "Mamma mia", "Supermodel", "La Fine" i "The Loneliest", a osim tih pesama objavljeno je i 13 potpuno novih.

foto: Printscreeen Youtube

Žanrovski, zvuk se i dalje može podvesti pod glam rok, ali se čuje da se stil znatno promenio u odnosu na albume "Il ballo della vita" i "Teatro d'ira: Vol. I". U nekoliko intervjua koje je Moneskin dao pre promocije priznali su da su inspiraciju tražili u Rejdiohedu, a od 17 pesama samo su tri na njihovom maternjem jeziku i samo je jedna balada.

Bend je priznao da se nisu bojali da "zauvek budu evrovizijski izvođač", ali da je njima Evrovizija zapravo bila odskočna daska za ono što su zaista želeli i što su, reklo bi se, i dobili.

Album prate "video lyrics" za svaku kompoziciju, a u video-materijalu preovladaju crnobeli kadrovi, sa crvenim efektima i zanimljivim grafičkim rešenjima tekstova.

Za sada je pravi video snimljen samo za pesmu "Gossip", koji je urađen u Americi, tokom njihove turneje, a taj singl je i najavio "Rush!". Inače, Moneskin je tokom prošle godina zaista pokorio Evropu i svet, a tome u prilog govore brojke.

Tokom 2022. čak 12 njihovih pesama zauzimalo je vrh italijanskih i evropskih lista. Postali su prvi italijanski bend koji je stigao do top 10 na britanskoj listi singlova. Uz vrtoglavi uspeh stigle su i nagrade, među kojima je sigurno najznačajnija MTV nagrada, a prošle godine su nominovani i za Gremi. Njihova pesma "If I can dream" uvrštena je u saundtrek filma "Elvis".

Moneskin je tokom 2022. strimovan na različitim platformama četiri milijarde puta, prodao je 40 miliona kopija svojih albuma, a prikupio je i šest dijamantskih, 133 platinasta i 34 zlatna sertifikata.

Kurir.rs / J. K. Mitrović

Bonus video:

01:07 EKSKLUZIVNO ZA KURIR IZ ROTERDAMA: Uraganke PRESREĆNE zbog podrške i volele bi da EVROVIZIJA dođe u SRBIJU sledeće godine!