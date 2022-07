ANĐELINA DŽOLI I ŠAJLO UKRALE ŠOU S*KSI PEVAČU ZA KIM SRBIJA LUDI! Pojavile se na koncertu u Rimu, evo šta je ON poručio sa bine!

Holivudska glumica Anđelina Džoli (47) je uživala sa ćerkom Šajlo Džoli Pit (16) na koncertu italijanske rok grupe Maneskin u Rimu.

foto: Profimedia

Koncert je održan u subotu, u "Circo Massimo", a Šajlo je sudeći po fotografijama veoma uživala, a ni Anđelina nije zaostajala za njom.

1 / 5 Foto: Profimedia

Kako piše Variety, Anđelina Džoli režira film "Without Blood" po knjizi Alesandra Barika čija je radnja smeštena u Italiju, a snimajuće lokacije su južni delovi zemlje, kao i Rim, pa je vrlo moguće da je došla na koncert u pauzi snimanja.

foto: Profimedia

Inače, na tom istom koncertu Damijano David frontmen italijanske grupe Maneskin koja je pobedila na prošlogodišnjoj Evroviziji je opsovao Putina i rat.

Pevač je prvo uzviknuo: "J*beš Putina!", a onda se obratio onima koji ne dele njegovo mišljenje: "J*beš rat! Idite svi oni koji ste protiv onoga što sam upravo rekao".

Ovaj anti-ruski moment se dogodio za vreme izvođenja pesme "Gasoline". Pesma je snimljena početkom aprila, a njome se bend priključio inicijativi "Stand Up for Ukraine" organizacije "Global Citizen" kojoj su se do sada priključile brojne svetske zvezde.

«Fuck Putin! Fuck war!» Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид послал Путина со сцены на концерте в Риме. Музыканты исполнили трек Gasoline, отрывок из которого посвящен Украине. pic.twitter.com/PHnSnp4GBe — Популярная политика (@politica_media) July 10, 2022

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku