UBILI GA NA SETU FILMA 2 NEDELJE PRED VENČANJE: Mnogi misle da je PORODIČNO PROKLETSTVO, a SMRT njegovog slavnog oca je MISTERIJA

Sin legendarnog Brusa Lija, Brendon Li, proslavio bi pre nekoliko dana 58. rođendan, a 1993. godine život je izgubio na snimanju filma "Vrana".

Umro je u martu 1993. godine, dve nedelje pre venčanja s Elizom Haton, koja se krajem 2021. godine prisetila kobnog događaja.

"Pre 28 godina bila sam slomljena od šoka i tuge zbog gubitka ljubavi mog života, Brendona Lija. Sve je bilo tako besmisleno. Srce me i sada boli i to zbog supruga i sina Haline Hačins, ali i svih onih koji su ostali nakon tragedije koja je mogla da se izbegne. Pozivam one koji su na pozicijama da naprave promene i razmotre alterative za korišćenje pravog oružja na filmskim setovima. Pravi pištolj se ne može nazivati rekvizitom", rekla je Eliza nakon skandala na setu, kada je Alek Boldvin usmrtio snimateljku Halinu Hačins i ranio reditelja Hoela Souzu, dok je na setu pucao iz filmskog oružja.

foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

U kratkoj karijeri, Brendon je nastupao u mnogim kung-fu i akcionim filmovima osamdesetih i devedesetih godina. Glavna uloga u filmu temeljenom na stripu "Vrana" 1992. godine vinula bi ga u vrh popularnosti da nije umro tokom snimanja filma. Njegov lik, Erika Drejvena, trebao je da upuca negativac pištoljem napunjenim filmskim mecima. Međutim, u pištolju se našao pravi metak. Snimanje je odmah prekinuto, ali glumcu je srce stalo na putu ka bolnici.

foto: Profimedia

Uprkos šestočasovnoj operaciji, Brendon Li umro je u 29. godini, a sahranili su ga uz oca na groblju u Sijetlu. Iako je više od polovine materijala bilo dovršeno, većina glumaca i filmske ekipe odlučila je da odustane od snimanja filma, što je stvorilo probleme produkcijskoj kući Paramount. Neke scene odlučili su da promene, a neke su isekli iz filma i pustili ga u bioskope, iako je prvobitna namera bila objaviti film u jednom od tada popularnih video formata.

A ono što ovu priču čini još misterioznijom je činjenica da je Brendon preminuo tačno 20 godina nakon svog oca, zbog čega se pričalo o porodičnom prokletstvu.

foto: Profimedia

Kad je Brus u pitanju, pisalo se da je uzrok smrti moždani endem, iako se mnogo spekulisalo o raznim drugim mogućnostima. Naime, 10. maja 1973. godine Li je imao napad jake glavobolje, a lekari su mu dijagnostikovali otok mozga. Iako se činilo da će se oporaviti, u julu je preminuo u stanu tajvanske glumice Beti Ting Pei. Mrtvozornik je kao uzrok smrti naveo "grešku", misleći na alergijsku reakciju na lek protiv bolova koji mu je dala Beti. Obdukcijom nisu otkrivene nikakve fizičke povrede, kao ni tragovi droga u organizmu, osim marihuane.

foto: Profimedia

"U to vreme svašta se govorilo: da su ga otrovali, da su ga ščepale nindže, da je ubijen... No nema dokaza da je neko nešto zataškao. Moj zaključak je toplotni udar. To i nije toliko neuobičajen ubica mladih sportista", rekao je lekar jednom prilikom.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:28 ĐORĐE STOJKOVIĆ ŠOKIRAO, ZBOG OVE DVE STVARI GA ŽENA ZAVOLELA! Glumac priredio nezaboravnu zabavu na Kurir televiziji!