ČUVENA NIGAR KALFA TEČNO GOVORI SRPSKI JEZIK: Rođena je U KOMŠILUKU, proslavila se U TURSKOJ, a danas je NE BISTE PREPOZNALI!

Filiz Ahmet, turska glumica rođena u Makedoniji proslavila se ulogom Nigar Kalfe u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni". Kad je prihvatila ulogu, nije ni sanjala da će joj ona potpuno promeniti život, pošto se iz rodnog Skoplja preselila u Istanbul.

Potiče iz umetničke porodice, deda joj je poznati glumac Luftija Sejfulah, a majka Fejhan sulferka u pozorištu. Iako je želela da se posveti pozorišnoj karijeri, posle uloge u turskoj seriji "Zbogom, Rumelijo" potpuno se okrenula televiziji. Priznaje da je imala predrasude prema glumi pred kamerama, pošto je u pozorištu odrasla, ali se brzo navikla.

Ulogu Nigar Kalfe dobila je na audiciji, a kad je prošla kasting, preselila se iz rodnog Skoplja u Istanbul, gde živi u kvartu Bešiktaš.

- Uloga Nigar Kalfe me je obogatila novim iskustvima. Snimamo svakodnevno po petnaest sati, šest dana nedeljno. Jeste naporno, ali utešno je to što radim posao koji želim. Kao umetnici, uvek nađemo suštinu, znamo kako da izdržimo napor zato što imamo cilj. Na setu je atmosfera odlična, svi se družimo. Pomažemo jedni drugima, posebno partneri u dijalozima. Scena nije završena dok ne damo pravu energiju koju traži priča. A pre snimanja se dogovaramo kako najbolje da je odigramo - izjavila svojevremeno Filiz u intervjuu za Gloriju.

Kako je izjavila, tokom snimanja "Sulejmana Veličanstvenog", najviše joj je nedostajala porodica.

- Naravno da mi nedostaju, i to mnogo. Ranije se nikad nisam odvojila od kuće na tako dug period. Ne viđam ih često, čak ni preko Skajpa, jer kad se vratim sa snimanja, oni već spavaju. Radim sve što mogu da se vidimo bar jednom u dva meseca, ili oni dođu u Istanbul ili ja odem u Skoplje. Više volim kad ja uspem da odem kod njih, jer onda vidim čitavu familiju i rodbinu, družim se sa prijateljicama i uživam u tišini i spokoju mog grada.

Nakon uloge Nigar Kalfe u "Sulejmanu Velićanstvenom", ljudi su počeli da je prepoznaju na ulici, a glumica je otkrila da li joj to prija.

- Da, normalno, ali retko se pojavljujem u javnosti, s obzirom na to da sam skoro stalno na setu. Ali kad se pojavim, to nije strašno. Prija mi što me publika voli, to znači da dobro radim svoj posao. I koliko god da nisam raspoložena, uvek se fotografišem sa svojim obožavaocima.

Iako joj pozorište veoma nedostaje, glumica se posvetila serijama i drastično promenila izgled. Kosu je skratila u popularni bob i izgleda neodoljivo i izuzetno mladoliko.

Inače, čuvena Nigar Kalfa je 2020. godine posetila Srbiju, kada je prisustvovala premijeri dečije predstave "Čarobnjak iz Oza", na sceni obnovljene zgrade pozorišta "Bora Stanković" u Vranju.

foto: Privatna arhiva glumaca vranjskog pozorišta

Kako je umetnički rukovodilac vranjskog teatra, Bojan Jovanović, tada izjavio, iako je postala velika zvezda ne samo u Turskoj, Filiz je veoma neposredna i iskrena u komunikaciji.

"Lepo smo razgovarali, fino se ponašala sa svima nama, mi smo kolege, ali sasvim neočekivano za nekog ko je tako poznat i popularan, ko je zvezda", istakao je tada Jovanović.

Zanimljivo je i to da poznata glumica tečno govori srpski jezik.

(Kurir.rs/ Gloria.rs)

Bonus video:

00:48 BIVŠI RIJALITI PAR ZOVU SULEJMAN I HUREM! Dalila i Dejan javno pokazali koliko se VOLE, a tek kako ju je on ZEZNUO!