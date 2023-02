PRAVO LICE PRINCA VILIJAMA: Evo šta zaista misli o Megan Markl! Hari ga NEPRESTANO NAPADA, a sad je konačno ISPLIVALA ISTINA VIDEO

Princ Hari izneo je niz optužbi na račun svog brata, princa Vilijama, između ostalog i da ne voli njegovu suprugu Megan, ali na TikToku se pojavio snimak koji dokazuje suprotno.

Smrt kraljice Elizabete potresla je kraljevsku porodicu u septembru 2022.

Princ Hari i Megan Markl bili su u Ujedinjenom Kraljevstvu kada je Elizabeta umrla, a Hari je nakon njene smrti mogao da se pridruži svojoj porodici u Balmoralu.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

U danima koji su usledili, princ Vilijam je Megan i Hariju odlučio da pruži ruku pomirenja kada ih je pozvao da prošetaju s njim i Kejt Midlton.

Njih četvoro okupilo se prvi put u šetnji dvorcem Vindsor nekoliko dana nakon smrti kraljice Elizabete. Fotografisani su i snimljeni kako pozdravljaju dobronamerne i ožalošćene, te gledaju cveće i počast ostavljenu kao pomen na kraljicu Elizabetu.

Ljudi su takođe primetili da je Kensingtonska palata naglasila da je Vilijam posebno pozvao Harija i Megan u šetnju, ostavljajući neke da se nadaju da će Vilijam možda izlečiti svoje razdore s Megan Markl i svojim bratom.

foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Na TikToku se pojavio video na kom se vidi da je princ Vilijam posvetio pažnju Megan i ljubazno je predstavio službenicima ispred dvorca Vindsor.

Hari je mesecima nakon ponovnog okupljanja parova objavio svoje memoare "Spare", u kojima je izneo razne optužbe na račun svog brata Vilijama, između ostalog i da Vilijam "ne podnosi" njegovu suprugu, Megan Markl.

Ipak, na snimku se jasno vidi kako je Vilijam i te kako pazio da se Megan oseća prijatno, što se baš ne uklapa u Harijev narativ kako je Megan imala te da i dalje trpi loš tretman od strane njegove porodice.

Kako se odvijao odnos princa Vilijama i Megan Markl?

Princ Vilijam i Megan Markl prvi put su se upoznali 2016, nakon što se princ Hari potrudio da njegov stariji brat upozna ženu za koju je već znao da želi njome da se oženi.

Primećeno je da je Markl očekivala da će joj Vilijam postaviti mnoga pitanja i proučiti njenu istoriju. Ipak, po svemu sudeći, bio je srećan što je konačno upoznao ženu koja je toliko usrećila Harija.

Glasine da je VIlijam bio malo nervozan zbog toga kako je veza Harija i Markl počela da se kreće počele su da se šire u mesecima nakon tog prvog susreta. Ljudi su na kraju izvestili da su se Hari i Vilijam ubrzo posvađali nakon što je Hari najavio da planira da zaprosi Markl.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Uprkos tim glasinama i navodnim usponima i padovima, jasno je da su Vilijam i Megan ponekad uživali u srećnom odnosu kao brat i snaja.

Uprkos tome što je navodno dobio blistavu recenziju od princa Vilijama nakon njihovog susreta u novembru 2016, u roku od nekoliko meseci pojavile su se glasine da je Vilijam upozoravao princa Harija da ne ide prebrzo s Megan Markl.

Kao što je People primetio 2019, početna napetost između braće ima korene u danima koji su usledili nakon što je Hari svojoj porodici rekao da planira da se oženi Markl. Princ i princeza od Velsa bili su u vezi osam godina pre nego što su se verili.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Kao što je navedeno u "Finding Freedom", Hari i Megan verili su se u tajnosti negde između novembra 2016. i septembra 2017. Tokom tog vremena Vilijam je navodno počeo da govori osoblju palate da misli da Hari ide prebrzo. Dok je Vilijam javno podržao zabrinutost svog brata zbog medija koji stvaraju opasnu situaciju za Markl, on je takođe "privatno izrazio zabrinutost saradnicima o brzini kojom se razvijala Harijeva veza s holivudskom glumicom koju nije dugo poznavao".

Autori su dodali da je izvor otkrio da se Hari razbesneo nakon što je Vilijam rekao svom mlađem bratu da "odvoji onoliko vremena koliko je potrebno da upozna ovu devojku".

foto: Printscreen/Netfliks

Čini se da je princ Vilijam imao više briga oko Megan Markl u mesecima koji su prethodili venčanju princa Harija i Markl. Kao što je kraljevska autorka Tina Braun napisala u svojoj knjizi "The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil", Vilijam nije bio uveren da je Markl imala dovoljno vremena da se pripremi za stvarnost kraljevskog života.

Događaji koji su usledili nakon pokazali su da je bio u pravu.

Braun je u knjizi napisala: "Osoba bliska vojvodi od Kembridža rekla mi je da je Vilijam mislio da bi ona trebala da ima više vremena da izgradi život u Ujedinjenom Kraljevstvu i stekne prijatelje koje nije uvek trebalo dovoditi u poverenju u palatu." Takođe se činilo da je Vilijam koristio iskustvo svoje supruge kao nacrt, jer se princeza od Velsa još uvek suočavala s poteškoćama zbog medija uoči svog kraljevskog venčanja.

foto: AP/Tristan Fewings, AP/Peter Dejong

Međutim, prema Braun, Harijev odgovor nije bio onakav kakav je Vilijam očekivao. Braun je u svojoj knjizi izjavila da je Hari verovao da što brže može da se oženi Markle, to bolje, jer će kraljevska supruga pružiti svoju policijsku zaštitu (putem Town & Country).

Nažalost, čini se da je dobar odnos između princa Vilijama i Megan Markl počeo da se kvari relativno brzo nakon što su se Megan i Hari venčali u maju 2018.

Kraljevska novinarka Vanity Faira Kejti Nikol napisala je u svojoj knjizi iz 2022. da se Hari nadao da će Vilijam njegovu novu suprugu voditi kroz kraljevski život na bliži način nakon velikog dana, i bio je užasnut kada se činilo da njegov stariji brat nije uspeo u tome.

Nikol je opisala Harijeva osećanja u to vreme za Yahoo! i objasnio: "Hari je sigurno smatrao da Vilijam i Kejt nisu toliko prostrli crveni tepih koliko bi mogli. Znate, nije bilo ovakvog trenutnog dočeka Megan u kraljevskom okrilju." Prema Nikol, to je, zajedno s Vilijamovom zabrinutošću o tome kako se odnos Harija i Megan pokvario, bio početak svađe između braće.

(Kurir.rs/ Story.hr)

