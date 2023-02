OTKRIVENO KO ĆE BITI VODITELJI EVROVIZIJE U LIVERPULU: Plavuša koju SVI OBOŽAVAJU i OVA poznata lica IZ UKRAJINE! (FOTO)

Hana Vedingam, britanska pevačica i glumica, najpoznatija po ulozi Rebeke Velton u seriji "Ted Lasso", voditeljka je predstojeće Evrovizije. Ona će uz britansku kantautorku, manekenku i članicu žirija šoua "Britanija ima talenat" Alešu Dikson i ukrajinsku pevačicu Džuliju Saninu voditi dva evrovizijska polufinala koja će se održati 9. i 11. maja.

Prava poslastica rezervisana je za finale Eurosonga, kada će se damama na sceni u voditeljskoj ulozi pridružiti i Grejam Norton, televizijski voditelj, glumac, pisac, komičar i dugogodišnji komentator Eurosonga.

Zanimljivo je da je Grejam Norton donedavno tvrdio kako on neće voditi Evroviziju. Prošle jeseni, gostujući u emisiji "This Morning" na ITV-u rekao je kako će se u maju ponovo vratiti u komentatorsku evrovizijsku kabinu, u kojoj u vreme Eurosonga radi od 2009. godine.

- Ne želim da odustanem od komentarisanja. Ako prestanem da komentarišem, to će učiniti neko drugi ko je možda bolji od mene i onda ću izgubiti svoj posao - rekao je Norton, koji je u međuvremenu ipak promenio mišljenje, pa sada ističe kako mu je velika čast da bude voditelj najvećeg šoua na svetu. Međutim, britanska publika ipak neće ostati do kraja uskraćena za njegove čuvene komentare pesama i takmičenja, jer BBC javlja da će on Eurosong i komentarisati, uz svesrdnu pomoć glumice i komičarke Mel Džiedrojc.

Očekuje se da će više od 160 miliona ljudi pratiti Eurosong koji će se održati u Liverpulu, a BBC, koji je zbog rata u Ukrajini (koja je prošle godine pobedila zahvaljujući pesmi "Stefania" Kaluš orkestra), naglašava kako će i ukrajinski televizijski voditelj Timur Mirošničenko iz UA:PBC-a biti uključen u emisije uživo, a biće i domaćin ceremonije otvaranja, zajedno s voditeljem emisije "Morning Live" na BBC 1, Semom Kvekom.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

