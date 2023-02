VODITELJ SMRŠAO 83 KILOGRAMA, PA SMUVAO KLINKU (18): Pre dve godine niko nije hteo "da ga takne", a sad je ozbiljan FRAJER!

Britanski voditelj i zvezda rijaliti programa "The Only Way Is Essex" Džejms Arđent izgubio je neverovatnih 83 kilograma. Posle velike fizičke transformacije i borbe sa viškom kože, operativnim putem sredio je "problem" koji mu je, kako je rekao, uništavao ljubavni život.

Za "Daily Mail" rekao je da mu je emotivni život sa skoro duplo mlađom devojkom iz Italije, Stelom Turian (18), procvetao posle operacije uklanjanja viška kaže.

Džejms posle brojnih neuspešnih dijeta i vežbanja 2021. godine odlučio se na intervenciju - laparoskopska "sleeve" resekcija želuca koja mu je pomogla da uspešno izgubi na kilaži.

Operacija je za njega bila opomena i upozorenje da je došlo vreme da se jednom za svagda odrekne alkohola i narkotika. Džejms je za britanske medije rekao da je trezan više od godinu i po dana i da nije popio ni kap alkohola.

- Sad imam samopuzdanje u spavaćoj sobi. Zapravo, osećam se samouvereno i u romantičnim situacijama, na plaži i u javnosti. Da me ne shvatite pogrešno, želim da i dalje vežbam i da se zategnem. Stiže leto i moram da bude spreman. Iako sam izgubio 83 kilograma i dalje sam nosio XL garderobu i kupaće gaće. Na sve načine sam pokušavao da sakrijem višak kože na stomaku. Ne želim više nijednu hiruršku intervenciju. Prošao sam šta sam morao i više se neću vraćati tamo gde sam bio - ispričao je Džejms.

Sa novim izgledom došla je i nova devojka iz Italije koja ima 18 godina.

- U pitanju je veza na daljinu, ali radimo sve što je u našoj moći da je održimo. Svaki trenutak koji imamo koristimo da se nađemo i da provedemo zajedno. Jako je ponosna na mene i podržavala me je tokom mog procesa transformacije. Sad se osećam mnogo srećnije i zdravije na svakom životnom polju - zaključio je Džejms za "Daily Mail".

