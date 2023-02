PAPARACO! Ceca Bojković SREĐENA U FULU za popodnevnu šetnju: Jedan detalj na njoj je POSEBNO ZANIMLJIV

Svetlana Ceca Bojković uvek je sređena moderno i elegantno. Tako je bilo i ovog puta, kad je naš paparaco uslikao slavnu glumicu u centru grada.

foto: Zorana Jevtić, Kurir

Ona se za šetnju odlučila za crne klasične pantalone i cipele i torbu u istoj boji, dok je celu kombinaciju "razbila" elegantnim kaputom u tamnoteget nijansi. Kao i uvek, od radoznalih pogleda znatiželjnika Svetlana se krila velikim sunčanim naočarima.

Podsetimo, glumica je jednom prilikom izjavila da nikad nije patila od luksuza, ali da joj je bilo bitno da živi u centru Beograda jer je tu i odrasla.

foto: Zorana Jevtić, Kurir

- Imam dovoljno novca. Dovoljno radim da mogu da živim ugodno. To ugodno nije luksuzno, ali je za mene to sasvim dovoljno. Ne vozim kola, nemam ih, živim u centru grada, što sam oduvek želela. Ali ja sam tako i odrasla - u Njegoševoj, pa u Pajsijevoj, Strahinjića Bana, Kosovskoj, evo sada u Nušićevoj živim. To je moj životni krug - otkriva Ceca, koju smo letos fotografisali u blizini porodičnog doma, kada je oko vrata nosila jonizator, koji štiti onoga ko ga nosi od infekcija koje vrebaju na svakom koraku.

foto: Kurir, Marina Lopičić

Ipak, iako je nosila dve ogromne kese, glumici tada niko od muškaraca nije pritekao u pomoć kako bi joj makar malo pomogao, ali to nije smetalo Bojkovićevoj da, i pored lepih godina, žustrim korakom dođe do svoje zgrade.

Kurir.rs/A. Panić

03:15 PETRU BOŽOVIĆU URUČEN DOBRIČIN PRSTEN Ceca Bojković: Druže, sad imaš orden glumačke profesije (KURIR TV)