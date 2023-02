BIKOVIĆA PRIKAČILI NA APARAT U BOLNICI I ON POČEO DA PIŠTI: Glumac otkrio detalje sa snimanja novog Južnog vetra, a pomenuo i OVO

Glumac Miloš Biković je otkrio neke do sada nepoznate detalje sa snimanja „Ubrzanja“, ali najavio i novi ruski film „Izazov“ koji je možda i najskuplji film ikada snimljen.

Na pitanje da li i dalje ima tremu i da li će i nova sezona serije, iako deo veoma uspešne i rekordno gledane franšize, biti jednako dobra, glumac je rekao:

- Ako nemaš bezdan ispod sebe, nemaš ni tu snagu ni energiju da to prevaziđeš i preskočiš. Kada radiš uvek razmišljaš o tome, preispituješ se, pitaš se da li vredi. Hrabre te usput kolege, pa posle vidiš i rezultat. Naravno da se preispituješ i stalno sebi postavljaš lestvicu više. Gluma je konstantan maraton. Stalno moraš da radiš na sebi i da sebe preosmišljavaš. Imao sam jedno sa „Montevideom“, pa drugo u Rusiji, pa treće sad ovde... Stalno moraš da se menjaš. Kroz uloge, u odnosu na ono kako te ljudi percipiraju i toga šta je to što želiš od života – kazao je Biković.

- Imamo plejadu divnih uloga i glumaca, i drago mi je što su i kolege napravile dobre uloge. To je prednost „Južnog vetra“, što dozvoljava glumcima da se pojave u nekom potpuno novom svetlu. Da imaju „meso“ od kojeg mogu da naprave ulogu. Ja sam se tako osećao, a vidim da je isto i sa kolegama. Kastovani su drugačije nego ranije u svojim karijerama.

Biković je kazao da je deliti kadar sa Berčekom, Diklićem, Mikijem Manojlovićem velika čast.

- Snimali smo jednu od scena u „Ubrzanju“ Berček i ja u bolnici. Bio sam prikačen na neki aparat i tražili smo od medicinskog osoblja da aparat ima samo vizuelni efekat, da ne „pišti“, ali u jednom trenutku aparat je počeo da se oglašava. I mi kažemo „stop“ i pitamo jel mogu da isključe zvuk, a medicinska sestra mi prilazi i pita: Šta radite vi, jel ste vi srčani bolesnik? Vama puls i pritisak „skaču“, idu gore-dole - otkrio je glumac s osmehom.

- Berček je tada rekao da nikada zapravo nismo merili šta se glumcu dešava kada proživi taj emotivni stres dok glumi. Eto šta se dešava – kazao je Biković u emisiji "Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

Biković je kazao da svaki „Južni vetar“ ekipa tretira kao poseban projekat.

- Nismo planirali da posle prvog filma imamo takav uspeh, malo nas je sve to iznenadilo moram priznati. Nisam nikada stremio tome da budem Švarceneger, ali istina je da svaki dečak to voli da gleda i taj arhetip superheroja je kod svakoga prisutan. Maraš je postao malo nestabilan, paranoičan... Što je dobro. On je stalno u nekoj krizi, sam sebe uvek gura u problem i samo tako postoji. Za njega više nema nazad, sve je gore i luđe - kazao je poznati glumac.

- Slatka je uloga Andrije Kuzmanovića koju je jako lepo izneo. Taj Kifla je neobičan i trebalo je naći prostora kako da napraviš autentičan lik pored Baće koji je već toliko dominantan i zauzima toliki prostor. Ima replike fantastično napisane i genijalno ih plasira. Baća je lud i blesav. Milan Kolak se pojavio i u prvoj sezoni, on je sjajan mladi glumac. I na sceni i pred kamerama su sjajni i on i Luka Grbić. Puno mi je srce kad vidim kolege koje mi dišu za vratom i čije ću karijere morati nažalost da upropastim... Naravno da je Luka zato morao da nastrada - našalio se Miloš Biković.

- Šalim se, naravno. Oni su mlađi i bolji. Nova sezona ima 12 epizoda i ženskim likovima smo dali više prostora. Imamo sjajne Tamaru Krcunović, Jovanu Stojiljković, Milicu Gojković, Oksanu Akinšinu. Prikazivaće se serija, nadam se već u martu, i na jednoj ruskoj platformi.

Biković je danas kazao da je prednost srpskih glumaca u tome što je njihova gluma duboko ukorenjena u našoj kulturi.

- Većina glumaca ima istu tehniku, to je ista škola, uz naše velike pedagoge naravno. Uzimali smo i nasleđe Evrope. Ali, naši glumci osim što imaju snagu i tehniku, imaju i iskonsku dubinu koja je utemeljena na našoj kulturi. Ipak je to neki kontinuitet i iz tog korenja crpe tu snagu, da kada stanu u kadar i kada vas gledaju to prosto izbija iz njih. Ne kažem da kolege iz drugih delova sveta to nemaju, ali u Holivudu se više ide na efekat, jer je to nešto što „pali“, što radi, što može da se proda i idemo dalje. Mi ipak radimo malo drugačije. Ipak je gluma kod nas pre svega umetnost pa onda tržište i biznis. Onda iz takve vrste glumaca koji su na sceni proveli dobar deo života izbija snaga. Što kaže Ljuba Bandović, kada glumim sa njim, pretvori me u publiku – objasnio je Biković.

