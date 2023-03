LUK BLEK PRAVI SKANDAL MAJSTOR! Pljuvao po Evroviziji pre nekoliko godina, pričao da je TREŠ, sad se POKAJAO i evo šta je uradio!

Luka Ivanović, scenskog imena Luke Black (Luk Blek) ide u Liverpul gde će nastupiti kao srpski predstavnik sa pesmom "Samo mi se spava".

On je po glasovima publike i žirija bio drugi, ali sabiranjem tih glasova on je dospeo na prvo mesto i odneo pobedu.

Međutim, na društvenim mrežama se pojavio snimak od pre nekoliko godina kada je Luka u jednom intervjuu izjavio da Evroviziju ne voli, te da smatra da je to takmičenje običan ''treš.''

- Ne volim to da gledam, to mi je užas, mrzite me slobodno. Meni je to treš - rekao je Luka tada.

Prošle su godine, ali neke stvari su se evidentno promenile. Luk Blek je najpre pričao o svom rodnom čačku neposredno pre finala.

- Jel može Evrovizija da se održi u Čačku? Pokušaću, da je dovedem. Tamo sam odrastao, svaku ulicu znam. Ako može dovodim Evroviziju u Dom kulture u Čačku - rekao je šaljivo, a onda objasnio svoj, izgleda stari stav o Evroviziji.

- Nisam nazvao "Pesmu za Evroviziju" smećem. Nazvao sam možda nešto što kao umetnik koji nije deo srpske kulture, meni u tom trenutku, sa tim mozgom u toku pandemije, je sve bilo treš. Ali sam i ranije pričao da je Evrovizija fenomenalna. Sad se i nacionalni izbor popravio, možda još više ako mene izaberu - rekao je on, pa otkrio da li bi pristao na neku nepristojnu ponudu kako bi pobedio u Engleskoj i koja bi bila njegova granica:

- Nemam nikakvu granicu, ali to bi bilo jako glupo da mi neko ponudi nešto nepristojno. Nismo mi u tom gej lobiju... - ispričao je umetnik pre sinoćnjeg nastupa koji mu je poprilično promenio i tek će promeniti život.

