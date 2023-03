ŠVEDSKA IZABRALA PREDSTAVNIKA NA EVROVIZIJI: Već je jednom POBEDILA na Eurosongu, a sad je izazvala totalnu HISTERIJU! (VIDEO)

Nakon šest nedelja takmičenja konačno se zna pobednik Melodifestivalena. Lorin će ponovo predstavljati Švedsku na Eurosongu.

Pobedila je s pesmom "Tattoo" i pokušaće drugi put da pobedi na Eurosongu. Od početka takmičenja pretpostavljalo se da će Lorin pobediti, a Švedska je od saznanja da se ona takmiči na Melodifestivalenu uverljivo vodeća na evrovizijskim kladionicama.

Fanovi Eurosonga, malo je reći, poludeli su zbog Lorin. Njena pesma već je neko vreme na top listama u Velikoj Britaniji i Irskoj, a Tviter je već nedeljama prepun objava o njoj.

Lorin je široj javnosti poznata zbog pesme "Euphoria", kojom je pobedila na Eurosongu 2012. u Bakuu. Osim "Euphorije", Lorin ima brojne druge hitove kao što su "Walk with Me", "Neon lights", "Sober", "In My Head" i "I'm in It with You".

