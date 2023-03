BOLUJEM OD POREMEĆAJA LIČNOSTI! Luk Blek otkrio sa čime se SVE bori: U sebi imam malog demona koji mi ne dozvoljava da nastupam

Naš ovogodišnji predstavnik na Evroviziji otvorio je dušu o mnogim stvarima, pa tako i o privatnom životu.

Luka Ivanović, poznatiji kao Luk Blek (Luke Black) je otkrio da boluje od jednog poremećaja ličnosti, odnosno da mu je uspostavljena dijagnoza F23.8.

- Pre pet godina sam odlučio da ne želim više da se bavim muzikom. Bio sam razočaran publikom u Srbiji, nisu me prihvatili. Sećam se da sam jedne večeri sedeo sa prijateljima, svirao klavir i napravio album inspirisan Dejvidom Bouvijem, Bitlsima i Eltonom Džonom. Snimio sam 30 pesama tada. To je bio jedan od onih trenutaka kada radiš nešto, ali nisi svestan toga. Imam mentalni poremećaj kada ponekada imam slabu svest o stvarnosti - rekao je Luk, te je otkrio o kojem se poremećaju radi:

- Moje stanje se stručno zove F23.8, zapravo nema posebno ime, slično je poput poremećaja ograničenja ličnosti, a imam i pesmu o tome. Da se vratimo na temu, pustio sam tati neke od mojih pesama i rekao mi je da odmah moram da idem u Englesku. Sanjao sam o studiranju tamo, ali kada sam imao 18 godina, to nismo mogli da priuštimo, pa sam sa 27 odlučio da upišem univerzitet.

Kao što je Luk rekao, da gubi pojam o stvarnosti, ovo stanje još znači da osoba može da vidi ili čuje stvari koje zapravo nisu tu i to varira. Dok se poremećaj ograničenja ličnosti definiše kao gubljenje kontrolom nad emocijama. Osoba može biti impulsivna, odnosno može negativno da utiče na odnose sa drugim ljudima.

Mladi pevač kaže da kada je njegova prijateljica Ana Đurić Konstrakta pobedila na "Pesmi za Evroviziju", on je počeo da razmišlja o takmičenju.

- Imao sam mnogo veliku tremu od javnih nastupa u prošlosti. U sebi imam malog demona koji mi iz nekog razloga ne dozvoljava da nastupam, i želeo sam da ga pobedim. Bio je to veliki izazov za mene i mentalno i fizički, ali sam se na kraju prijavio i pobedio - rekao je naš predstavnik za sajt "Popjustice", te iskreno dodao da stalno fotošopira fotografije na Instagramu jer nema para za novu odeću:

- Imam jedan šareni džemper, koji sam na jednoj fotografiji obojio u crno beli, to radim jer ne mogu stalno da kupujem novu odeću, nemam toliko novca. Svaka bela majica postane crna, pink postane plava...

Značenje pevačevog jastoga je sada napokon otkriveno.

- Prvi put pričam o ovome, jedne večeri u tri sata noću, bio sam pijan i naručio sam jastoga onlajn. Kada je stigao, zaboravio sam i da sam ga naručio, i to je za mene bio toliki šok, uplašio sam se. Nekoliko dana nisam smeo da ga pipnem.

Nisam samo ja bio dramatičan, već i moj cimer. Da li je to negde bilo u mojoj podsvesti jer volim Salvadora Dalija i on je imao telefon u obliku jastoga, i ja takođe u pesmi kažem: "Halo". Takođe, on predstavlja simbol obnove i transseksualne zajednice. Na kraju sam razmislio, i rekao sebi, to su stvari koje su bliske mom srcu i zadržao sam ga. - rekao je.

