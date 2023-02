MOJ PRIVATNI ŽIVOT JE DOSTA INTRIGANTAN I UZBUDLJIV! Marić progovorio o ljubavi i teretu slave: GREŠKE MI SE NE OPRAŠTAJU

Glumac Milan Marić već višše od godinu dana je u srećnoj vezi sa Miom Bjelogrlić, mladom producentkinjom i ćerkom glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića.

foto: Damir Dervišagić

Par se upoznao tokom snimanja filma "Toma", u kojem on tumači pevača Tomu Zdravkovića. Za hrvatske medije prvi put je govorio o svom privatnom životu i novoj ljubavi. Ipak, mesecima je tema bila njegova veza Jelenom Pavlović, koju je krio dve godine.

foto: Emil Vas Beta, Nemanja Nikolić

"Da, pisalo se o mom privatnom životu tako da sam se u nekom trenutku morao da počem da se informišem u medijima o stvarima koje nisam znao o sebi. Imao sam osećaj kao da čitam neki strip sa svojim likom, koji izlazi u nastavcima. Zanimljivo je to. Moj život u tom stripu je dosta intrigantan i uzbudljiv", izjavio je glumac za Večernji list.

foto: Zorana Jevtić

Marića smo gledali u seriji "Pad", a govorio je o teretu popularnosti.

"Nećemo žuriti, ja još imam 32 godine. Može sve to naravno biti opasno, možete se pogubiti, izgubiti sebe. Ukoliko nemaš izgrađen odnos sa sobom, ako sa sobom počneš biti na "Vi", to može biti put bez povratka. Mislim da je i pitanje kako gledate na sopstveni uspeh. Da li na to gledate kao na nuspojavu svoga rada ili nešto što vam pripada samom činjenicom da ste rođeni. Što se mene tiče, uspeh, što god on značio, zapravo je tek početak, jer tek onda započinjete novi krug odluka kuda ćete i što ćete dalje, ali počinje i još jedan krug. Krug procenjivanja svih - od kolega, reditelja, producenata, pa do publike. Samo su kriterijumi sada sve oštriji i oštriji, a greške vam se sve manje ili uopšte ne opraštaju. E da se u svemu tome ne biste pogubili, mislim da morate dobro znati kud ste pošli i zašto ste baš tuda i svako malo sebe podsećati na to", rekao je Marić.

