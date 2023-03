Luk Blek, ovogodišnji je predstavnik Srbije na Evroviziji, a osim ekscentričnog nastupa i interesantne pesme, pažnju je privukao i zbog jastoga.

Naime, Luka je prvo prošetao jastoga ulicama Beograda nedugo pre početka "Pesme za Evroviziju '23", a onda je isti uz njega bio i na promotivnoj fotografiji.

Luka je u svom gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije otkrio kako je kupio jastoga, ali i njegovu pravu simboliku.

- Jastoga sam kupio pijan na Amazonu u 3 ujutru u Engleskoj kada sam mislio da mi to treba. Mada sam posvesno dosta radio na toj ideji buđenje iz sna i iz tog nadrealizma koji je umetnik Salvador Dali radio, on je imao telefon u obliku jastoga. To je meni bio kao poziv za stvarnost - rekao je pevač i potom se našalio:

00:49 JASTOGA SAM KUPIO PIJAN U 3 UJUTRU! Luk Blek otkrio simboliku zaštitnog znaka: Ljudi pričaju svašta, a ISTINA JE SAMO JEDNA

- Ljudi su gomilu stvari našli iz te simbolike. Jako mi je drago i očigledno sam napravio dobru kupovinu na internetu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs