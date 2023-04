SLAVNA LEPOTICA UDALA SE ZA SRBINA I OSTAVILA GA POSLE SAMO 8 SATI: Ove poznate dame su ljubile i glavu gubile za našim ljudima

Svaka lista najvećih svetskih lepotica ne može da prođe bez Adriane Lime, najpoznatije srpske snajke, sada već bivše.

Najlepši "Viktorijin anđeo" je jednom prilikom izjavila da je Marko Jarić oborio s nogu kada je posle njihovog prvog sastanka, došla kući i zatekla kuću punu ruža.

Marko Jarić i ona su bili u braku od 2009. godine a razveli su se 2016. Bez obzira što su stavili tačku na svoj brak, nastavili su da neguju dobre odnose.

S obzirom ma to da imaju dve ćerke, dogovorili su se da oboje žive u Majamiju, na Floridi, gde devojčice idu u školu.

Druga poznata lepotica koja je bila udata za Srbina je svakako Poljakinja Anja Rubik. Krasila je naslovne strane prestižnih svetskih magazina i radila revije za kreatore koji su u samom vrhu modne industrije. Često je pozirala obnažena, ali modni kritičari su uvek tvrdili da takve fotografije nisu vulgarne već čista umetnost.

Sa Sašom Kneževićem koji je takođe bio poznati svetski model, verila se 2010. godine u Beču. Venčali su se 2011. na Majorci i ostali u braku do 2015. godine.

Bili su jedan od najlepših modnih parova, ali se ispostavilo da čak i to što su iz iste profesije nije bila olakšavajuća okolnost.

Saša je navodio u domaćim medjima da su se razveli zbog različitih mentaliteta, ali da su ostali u dobrim odnosima i o bivšoj supruzi je imao samo reči hvale.

Međusobno poštovanje se nastavilo i posle braka.

Verovatno se svi sećate grupe “t.A.T.u” iz devedesetih i njihovih čuvenih hitova “All the things she said” i “Not gonna get us”. Pratila ih je kontraverza od samog početka zbog navodne emotivne veze članica grupe Lene Katine i Julije Volkove.

Obe su priznale da je njihova veza marketinški trik, a 2014. godine Lena se udala za Sašu Kuzmanovića, Srbina iz Ljubljane.

Međutim 2019. godine su se razveli jer navodno više nije bilo ljubavi između njih. Kada im je u braku zahladnilo, pokušali su da srede stvari ali nisu uspeli i nakon toga su podneli papire za razvod. Zajedno imaju sina Aleksandra.

Srbin, teniski instruktor Svetozar Tole Marinković je definitivno prešao igricu kada je brak u pitanju. On se od glumice i modela Robin Givens, rastao istog dana kada su se venčali! Svetozar i Robin su se upoznali tako što ju je on podušavao tenis i odlučili su da se venčaju 1997. godine.

Venčanje je bilo upriličeno na plaži jednog hotela u blizini San Dijega i njemu je prisustvovao čak i sin Robin Givens koji je tada imao dve godine. Tole i Robin su se rastali istog dana posle tačno osam sati!

Inače Robin je postala poznata po tome što se 1988. udala za Majka Tajsona, koju je kasnije čuveni bokserski šampion navodno zatekao u krevetu sa Bredom Pitom, pa je usledio razvod.

