NIKOLAS KEJDŽ OTKRIO NAJGADNIJU STVAR KOJU JE URADIO ZBOG ULOGE! Glumac zgrozi sve: Morao sam čak 2 puta to da učinim!

Posao glumca spolja izgleda vrlo glamurozno i fensi, ali mnogi zaboravljaju da su glumci ponekada primorani da zarad uloge urade najodvratnije i najružnije stvari koje se kose sa svom njihovim moralnim načelima.

Slavni glumac Nikolas Kejdž u svojoj dugoj karijeri pokazao je da je veliki profesionalac, a kako bi bio na visini zadatka, morao je da učini brojne izutezno zahtevne poteze tokom snimanja pojedinih izazovnih kadrova.

foto: Profimedia

Nikolas Kejdž se prisetio jedne prilično gadne scene sa snimanja popularnog filma. Nikolas je tada morao da jede žive bubašvabe dok je snimao scenu za svoj kultni film „Vampire’s Kiss“ iz 1988. godine.

- O da, jeo sam ih dvaput, jer je redatelj to napravio samo da bi se našalio - rekao je popularni glumac kolegi Nikolasu Hultu o svom iskustvu.

- Nisam od onih koji daju savete, ali Hult je pojeo krumpirovu zlaticu, kukca - na ovo je Hult odgovorio:

- Mislim da je bubašvaba gora od krumpirove zlatice.

foto: Profimedia

Hultov lik Renfild jede bube kako bi stekao nadljudske moći koje mu je dao Drakula, kojeg glumi Kejdž.

- Ali pojeo je pravu krumpirovu zlaticu, što je za mene zastrašujuće. I ja sam pojeo bubašvabe. Nikada to više neću učiniti. Žao mi je što sam to uopšte to uradio -rekao je glumac.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

00:39 Nikolas Kejdž u najnovijem ostvarenju tumači samog sebe