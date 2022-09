NIKO NE MOŽE DA VERUJE DA JE OVO SIN LEGENDARNOG GLUMCA: Njegovog oca OBOŽAVA ceo svet, a on je atrakcija zbog NEOBIČNOG izgleda!

Veston Kejdž Kopola, muzičar i glumac, sin je legendarnog holivudskog glumca Nikolasa Kejdža, koji se retko pojavljuje u javnosti. Ipak, paparaci su uspeli da ga ulove u centru Los Anđelesa.

Veston je u izlasku nosio dugu raspuštenu kosu, koja uvek privlači pažnju, pantalone sa zmijskim printom i tesnu majicu, a oči je naglasio tamnom šminkom. Društvo mu je pravila nepoznata žena, s kojom je nešto kasnije snimljen u jednom restoranu.

Veston je inače od 2018. godine u braku s poduzetnicom Hilom Kejdž Kopolom, s kojom ima četvoro dece, ćerke Lusianu i Sorinu i bliznakinje Sajris i Venes. Kejdžovom sinu ovo je nije prvi brak, pre Hile bio je braku s Danijel Kedjž, od 2013. do 2016. godine i s Niki Vilijams od 2011. do 2012. godine. On je najstariji sin Nikolasa i glumice Kristine Fulton, a u rodu je i sa legendarnim filmskim rediteljem Fordom Kopolom.

- Otac me upoznao sa najvažnijim stvarima u glumi. Važnost poruke koje šalje, sve o proučavanju pozadine karaktera i istraživanje. Najbolji glumački savet koji sam dobio je od njega. Rekao mi je koliko je važno koristiti maštu, izraze i glas zajedno da stvarno izrazite želje svog lika - izjavio je u jednom od intervjua 2019. godine.

Osim glumom, Veston se bavi i muzikom. Bio je frontmen dva metal-benda "Eyes of Noctum" i "Arsh Anubis", od kojih je potonji i osnovao.

- Mogu se raditi stvari koje volite istovremeno. Komponovati, pevati, glumiti, kuvati i sada je otac pun ljubavi. Videti svog sina sa svojim unukom najbliže je osećaju blaženog ispunjenja koji sam ikada imao - izjavio je Nikolas Kejdž 2015. godine govoreći o svom najstarijem sinu.

I dok priča samo najlepše o svom sinu Nikola Kejdž je nekoliko puta bio kritikovan zbog izbora partnerki. Ne mari za komentare i vodi svoj život kako želi. Početkom septembra dobio je treće dete sa partnerkom Rikom Šabata koja je mlađa od njega 30 godina. Glumac je u braku sa Riko od prošle godine. Iza sebe ima četiri braka, a pored ćerkice ima i dvojicu sinova Vestona i Kala-Ela.

