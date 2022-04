LJUBI 30 GODINA MLAĐU SUPRUGU, A SAD OTKRIO POL I IME DETETA: Nikolas Kejdž progovorio o detaljima i sve IZNENADIO ovim! (VIDEO)

Glumac Nikolas Kejdž (57) gostovao je u emisiji "Kelly Clarkson Show" pa je ispričao detalje o bebi, odnosno polu i imenu deteta koje očekuje sa suprugom Rikom Šibatom (27).

- Dobićemo devojčicu - rekao je na šta je publika zapljeskala. Nešto kasnije otkrio je da će se devojčica zvati Lenon Ogi (Lennon Augie) po pokojnom legendarnom Džonu Lenonu i Kejdžovom pokojnom ocu Ogustu Ogiju Kopoli.

Naime, setio se vremena kada je njegov brat bio di džej i puštao pesmu Bitlsa, "Across the Universe" sa "Let it be" albuma.. Glumac je imao četiri godine kada je prvi put čuo tu pesmu. Kaže da se u tom trenutku potpuno "smrzao" i "paralizovao" i da mu je od tada to najdraža pesma. Tako su on i Riko došli na ideju da malenu nazovu Lenon Ogi.

Kejdž je svoju mladu suprugu upoznao u njenom rodnom Japanu 2020. godine, a nedugo nakon toga verili su se putem Fejstajma. Venčali su se 16. februara prošle godine na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu.

Inače, Riko je mlađa četiri godine od svog posinka Vestona Kejdž Kopole kog je Kejdž dobio s glumicom Kristinom Fulton. Uz njega je postala maćeha i Kal-Elu (15) kog Nikolas ima iz braka s konobaricom Alis Kim.

