SLUČAJNO SAM POSTAO GLUMAC, NISAM TO HTEO: Džoni Dep otkrio ko je GLAVNI KRIVAC za njegovu glumačku karijeru! On me je naterao

Tokom suđenja sa bivšom suprugom Amber Herd, Džoni Dep je otkrio brojne detalje iz svog života, između ostalog i kako je postao glumac. Kako je naveo tokom izlaganja, pomogao mu je prijatelj, poznati glumac Nikolas Kejdž.

- Postao sam glumac slučajno. Bio sam muzičar i preselio sam se u Los Anđeles sa mojim bendom kada sam imao 20 godina. Desile su se neke stvari i bend se raspao. Sećam sam kada sam popunjavao prijave za bilo kakav posao, samo da bih mogao da plaćam kiriju za stan i račune, i moj prijatelj koji je bio glumac i tada manje poznat, Nikolas Kejdž, rekao mi je: "Zašto ne upoznaš mog agenta, pošto mislim da si ti glumac. Mogao bi da budeš glumac." Rekao sam mu (Nikolasu Kejdžu): "Slušaj, upoznaću bilo koga i uradiću bilo šta u ovom trenutku." - rekao je Džoni i nastavio:

- On (Nikolas Kejdž) me je poslao kod svog agenta Ajlin Feldman i sreo sam se s njom. Poslala me je kod kasting direktorke Anet Benson, koja je radila kasting za film "Strava u Ulici Brestova". Pročitao sam svoju ulogu reditelju Vesu Krejvenu i nekako sam dobio ulogu, ali nikako nisam bio glumac - rekao je Džoni Dep i nastavio:

- Nikada nisam imao želju da postanem glumac, bio sam muzičar, ali činjenica je bila ta što će mi ti ljudi platiti za nešto što sam smatrao da je ludačka suma novca. To je bio minimalac od 1.284 dolara nedeljno, svota novca koju u životu nisam tada video - naveo je Džoni Dep i dodao:

- Snimao sam druge glupe filmove, jer sam još uvek u mojoj glavi bio muzičar i da je to bio način da platim platim kiriju za stan, da platim račune, da živim. I onda sam se odjednom našao na tom putu, stavljen sam na taj put kao glumac. I onda je jedna stvar dovodila do druge, film za filmom, i onda sam dobio ulogu u serije "21 Jump Street" kada sam imao 22 godine, mislim - rekao je Dep.

