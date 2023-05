SEJO SEKSON PONOVO O TUŽBI! Objavio spisak pesama koje su njegovo vlasništvo i na koje NELE nema pravo: Evo šta je rekao!

to su njegove pesme

Član Zabranjenog pušenja Davor Sučić, alijas Sejo Sekson, tuži bivšeg člana ovog benda Neleta Karajlića zbog, kako je naveo, krađe autorskih prava.

U zvaničnom saopštenju za javnost ove grupe navodi se da "zabranjuju svaki vid korišćenja, te da otkazuju pravo na javno izvođenje svih muzičkih autorskih dela čiji je vlasnik autor AMUS Davor Sučić, na koncertima i medijskim nastupima izvođača Stefana Milenkovića i Nenada Jankovića".

foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

Sada se tim povodom ponovo oglasio i Sejo koji je objasnio koji je razlog pokretanja pravnih radnji, a njegovu poruku prenosimo u celosti:

Prema zakonu o autorskim pravima, svaki autor može nekome oduzeti dozvolu za korišćenje dela ako taj neko krši moralna i etička načela koje autor smatra važnim. O tome se detaljnije govori u članovima 29, 30. i 31. Zakona o autorskim pravima.

A sada da se osvrnem na drugu tezu koju je dr. Nele u svom pismu brani, da jednom za svagda razjasnimo koja su to dela "Zabranjenog pušenja" za koja mi moj bivši pevač ne uskrećuje prava.

Pesme čiji je većinski autor Davor Sučić: Selena vrati se Selena, Kino Prvi maj, Stanje šoka, Lutka sa naslovne strane, Dok čekaš jutro sa Satanom, Ibro Dirka, Baš čelik 1&2, Brut, Ujka Sam, Kažu mi da imate novog dečka, gospođu Brams, Hadžija il bos, Kako je Velika Britanija postala pirsing dolar, Murga Drot, Balada o Pišonji i Žugi, Manijak, U lošem sam stanju (Fikreta), Srce Ruke i Pika, Guzonjin sin, Pišonja i Žuga u paklu droge, 12 sati, Na straži kod Prizrena, Zvezda nad Balkanom. Pesme čiji je većinski autor Nenad Janković: Anarhija po Baščaršiji, Abid, U centar rudnika Kreka Banovići, Šeki opet na putu, Čejeni odlaze, Nedelja kada je Hase otišao, Dan Republike, Kanjon Drine

Većinu pesama napisali su bivši članovi grupe: Neću da budem Švabo u doping filmu, Sećam se kao danas, Devojke čija koža miriše, Dok jezdiš ka Alemanja, imam kuhinju, Učini me da budem vuk, Radost prvog zrna, Sanjao sam večeras da te imam, Meteor, Piccola storia de grande amore Pesme u kojima nije moguće odrediti većinskog autora: Pklatovi 1 & 2 (Autori Nenad Janković i Davor Sučić u odnosu pola-pola)

Pesme drugih autora: Zenica Blues (Johnny Cash, tekst Davor Sučić), Dobri jarani (Lennon-McCartnei, tekst Davor Sučić), Javi mi (Lou Reed, tekst Davor Sučić)

Navedene tvrdnje se mogu proveriti iz prijava podnetih SOKOJ-u u periodu od 1984. do 1990. godine, uz napomenu da je muzika vrednovana 50%, tekst 25%, a aranžman 25%. Prijave radova grupe Zabranjeno pušenje SOKOJ-u od 1984. do 1990. godine. Međutim, čini mi se da je u projektu Rock El Classico nešto više od 2 moje pesme registrovane u autorskoj agenciji, kao da doktor obmanjuje javnost. Reč je o Pišonji, Fikreti, Ibri Dirki, Hadžiji, Zvijezdi nad Balkanom, što vremenski čini više od polovine projekta Rock El Classico. Na to sam skrenuo pažnju i organizatorima koncerta u Zagrebu.

foto: ATA images

Nadam se da sam konačno uspeo da razrešim večnu misteriju oko Neletovog autorskog učešća u radu Zabranjeno pušenje pre 1992. godine. Ali idemo dalje u analizi razrade našeg Neleta. Brend i ime "Zabranjeno pušenje" zaštićeni su širom sveta već petnaest godina, zbog čega je dotični sve ove godine nastupao isključivo pod svojim imenom, iako je bilo određenih incidenata na koje smo morali da reagujemo. Ko nastupa na ovom koncertu? Nastupa Nele Karajlić, ali je na plakatu istaknuto nešto drugo. Ne bih komentarisao spisak svojih pesama. Ovaj poster predstavlja mene i ceo moj bend.

Mi nismo bili tog dana, niti smo trebali da budemo, niti nas je neko kontaktirao u vezi sa ovim nastupom. Takođe, činjenica da je Dr. Nele u Srbiji registrovao pravo na proizvodnju papirne galanterije i hardvera i softvera na naše ime, govori više o svom materijalnom stanju, nego o pravu na nezakonito korišćenje imena i autorskih dela, koja mu ne pripadaju, u poslovnom prometu. Istovremeno je ružno i žalosno da su snimci koje je zajednički finansiralo predratno "Udruženje za zabranjeno pušenje", brutalno ukradeni i preneti na druga pravna i fizička lica bez znanja i dozvole tadašnjih članova "Udruženja za zabranjeno pušenje", koji su su i dalje vlasnici istih.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:02 E NE MOGU OPET NADREALISTI! Nele Karajlić ekplozivno poručio mlađim naraštajima, lepote IZAZOVA: Fora je KAKO ĆEŠ da ustaneš!