SILOVAO JE, VEZAO NJENIM ČARAPAMA I PREREZAO JOJ VRAT! Ubistvo Plejboj zečice ponovo u centru pažnje: Lice joj bilo unakaženo

Plejboj zečica Iv Startford mučki je ubijena, a sada se ponovo rekonsruiše njeno ubistvo u emisiji "The Playboy Murders" koja će uskoro biti emitovana.

Iv Startford, mislila je da će poziranjem za naslovnicu najslavnijeg magazina za odrasle, pokrenuti svoju glamuroznu modeling karijeru, ali nije baš sve išlo po planu. Umesto toga, ambiciozna 21-godišnjakinja, koja je pronađena iskasapljena u svom stanu u Istočnom Londonu u martu 1975. - možda je samo svojim poziranjem privukla pažnju svog ubice. Ovaj hladan slučaj, ponovo se zagrejao i otkriveni su novi detalji.

Njen posao konobarice u Plejboj klubu u centru Londona doveo do druženja sa poznatim ličnostima, uključujući komičara Erika Morekamba, glumca Sida Džejmsa i boksera Džona Konteha, pronađena je sa vezanim rukama iza leđa i tako žestoko prerezanim grlom da joj je glava bila skoro odsečena. Brutalno ubistvo šokiralo je londonsku scenu noćnog života i, skoro pola veka kasnije, ostaje nerešeno.

Ono što se zna je da je njen ubica ponovo ubio, bar jednom. DNK ubice je povezan sa silovanjem i ubistvom 16-godišnje učenice Lin Vidon, u Haunslovu, u zapadnom Londonu, šest meseci kasnije.

Izgleda da se radi o serijskom ubici

Smatra se da je isti čovek ubio i trudnu mamu Lindu Ferou, 29, četiri godine kasnije, u januaru 1979. Nerazjašnjeni zločini biće tema novog dokumentarca ITV-a, The Playboy Murders, koji je najavljen ove nedelje. Inspektor Kolin Saton, koji je istraživao ubistva kao hladne slučajeve 2002. godine, takođe je snimio svoj dokumentarac, West End Girl, koji će biti emitovan kasnije ove godine. On je za The Sun otkrio da je napravio ogroman proboj u tom slučaju.

- Zapravo smo pronašli novog svedoka, posle skoro 50 godina, koji je prolazio pored kada je Lin Vidon ubijena. Tada se nije javila jer su joj roditelji rekli da to ne radi. Ali razgovorom sa njom, kao i ponovnim ispitivanjem dokaza, uspeli smo da uspostavimo veze sa potencijalnim osumnjičenim.

Iv Startford je napustila svoj dom u Voringtonu, u Češiru, sa 19 godina da bi se preselila u London i postala konobarica u Plejboj klubu 1973. Kao jedna od zečica, bila je popularna među stalnim gostima kluba i ponosno je slala slike gde je grle poznate ličnosti svojoj porodici. Ali očajnički je želela da postane model i kada nije uspela da se pojavi u Plejbojovom američkom magazinu, okrenula se njegovom britanskom rivalu, magazinu Mayfair.

"Pozirala je u toplesu na naslovnoj strani"

Proglašena za mis marta 1975. — pod imenom Eva Von Borke — pozirala je u toplesu na naslovnoj strani ispod naslova "najklasičnija plavuša koju smo ikada otkrili".

Fotošuting na devet stranica uključivao je veliku golu sliku preko dve stranice i intervju u kojem je otkrila da voli da njome dominiraju u krevetu, ali ne voli da bude "bičevana ili vezana".

Šef Plejboj kluba Viktor Obri Louns III bio je besan što je pozirala za rivala i suspendovao je sa posla na tri meseca. Bivša "Majka zečica" Erin Moris, koja joj je dala posao, rekla je:

- Nije bila uznemirena, razumela je šta je uradila i zašto je to moralo da se desi. Rekla mi je da je to uradila jer je želela da se bavi modelingom. Rekla sam joj da može da se vrati na posao kada se suspenzija završi. Međutim, očekivala je da će to biti njen korak dalje uz lestvicu uspeha, pa da neće morati da se vrati. Nije htela samo da služi goste, već je htela da uradi nešto sa svojim životom.

Iv je nastavila sa pokušajima da obezbedi sebi posao manekenke u jednom južnoafričkom časopisu dobrog kvaliteta, a takođe je bila i model za naslovnicu knjige krimi-fantastike, gde je prikazana kako izgleda prestravljena dok joj je nož došao do grla.

Komšinica čula snažan udarac iz stana Plejboj zečice

Dana 17. marta 1975, samo dve nedelje nakon što je njeno izdanje Mayfair magazina izašlo na police, imala je sastanak sa svojim agentom pre nego što je stigla u svoj stan u Lejtonu, u istočnom Londonu, koji je delila sa svojim dečkom muzičarem Tonijem Pristom, nešto posle 16 časova. Otprilike 20 minuta kasnije, komšinica ispod je čula kako Eva razgovara sa muškarcem i, u 17.15, čula je udarac, opisan kao zvuk kao da se stolica prevrće, a zatim korake kako se spuštaju niz stepenice.

Kada je Toni sa prijateljem stigao u stan deset minuta kasnije, dočekala ga je jeziva scena. Manekenka, obučena u lagani negliže, bila je vezana sopstvenim čarapama i silovana. Njeno lice je bilo unakaženo, a vrat joj je prerezan 12 puta u žestokom napadu. Krvlju poprskan buket cveća koji je kupila tog popodneva ležao je pored njenog tela.

Policija, koja je tu scenu opisala kao jednu od najgorih koju su ikada videli, verovala je da su Ivino snimanje na naslovnoj strani u Mayfairu i intervju u kojem je rekla da je "živela sama sa svojom mačkom" mogli da dovedu do toga da je ubica doživeo kao metu.

Njen dečko Toni, urednik časopisa Mayfair Dejvid Brener i redovni član Plejboj kluba i libanski biznismen Abdul Havaja bili su među onima koje je policija ispitivala.

Sledeća žrtva je bila mila 16-godišnjakinja

Šest meseci nakon Ivine smrti, 3. septembra 1975. godine, učenica Lin Vidon vraćala se iz noćnog izlaska u Haunslovu proslavljajući položene testove. Šesnaestogodišnjakinja je odlučio da prečicom krene kući, niz mračnu uličicu. Ali, pre silovanja, udarena je teškim predmetom po glavi, koji joj je razbio lobanju. Napadač ju je zatim podigao preko zida i bacio u krug trafostanice, gde ju je sledećeg jutra pronašao domar. Odvezena je u bolnicu Zapadni Midlsek, ali se nikada nije osvestila, umrla je nedelju dana kasnije.

Viđen je muškarac kako beži sa lica mesta, ali oružje nikada nije pronađeno. Ubistva su bila povezana tek 30 godina kasnije, 2004. godine, kada je DNK dokaz dokazao da je dve devojke ubio isti čovek. Takođe se veruje da je ubica ponovo udario, i da je ovaj put žrtva bila trudnica, a sve detalje možete saznati u novoj dokumentarnoj seriji "The Playboy Murders".

