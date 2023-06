DOBIJAO SAM 40 EVRA ZA SNIMAJUĆI DAN! MRZEO SAM TU ULOGU: Biković progovorio o honoraru koji je dobio za snimanje popularne serije

Karijera glumca Miloša Bikovića uzlaznom putanjom je krenula nakon uloge fudbalera Aleksandra Tirnanića u filmu Dragana Bjelogrlića "Montevideo, Bog te video".

Ipak, svoju prvu značajniju ulogu Biković je odigrao u seriji „Stižu dolari“, gde je tumačio sina likova koje su igrali Dragan Gagi Jovanović i Branka Pujić.

foto: Zoran Jevtić

Kako je jednom prilikom glumac priznao, „mrzeo je tog klinca“ kog je tumačio.

- Kada sebe gledam na TV-u, tom klincu bih odvalio šamarčinu. Toliko iritantno dete. Ali, to je bila poenta. Čudno je kada vidiš, šta to sa dečkom nije u redu, kada ima takvu frizuru? - rekao je on svojevremeno, prenosi „Mondo“.

Miloš je otkrio i koliki honorar je dobio za angažman u ovoj seriji.

- Najmanji honorar dobio sam za ulogu u seriji ‘Stižu dolari’. Dobijao sam 40 evra za snimajući dan, toliko sada dobijaju statisti. Imao sam 10-15 snimajućih dana godišnje. Skupljao sam taj novac i išao na letovanje - ispričao je glumac.

foto: Zoran Jevtić

Nakon uloge u seriji „Stižu dolari“, imali smo prilike da ga gledamo u ostvarenjima kao što su „Vratiće se rode“, „Montevideo, Bog te video“, „Na putu za Montevideo“, „Montevideo, vidimo se“, „Bela lađa“, „Šešir profesora Koste Vujića“, „Ravna Gora“, „Kad ljubav zakasni“, „Samac u braku“, „Bićemo prvaci sveta“, „Led“, „Balkanska međa“, „Južni vetar“, „Hotel Beograd“, „Košare“, „Senke nad Balkanom“ i drugim.

(Kurir.rs/Nova.rs)

Bonus video:

00:50 Miloš Biković se fotografiše sa fanovima