NAPRAVILA SVEĆU SA MIRISOM SVOG POLNOG ORGANA, A SADA SPREMA JOŠ VEĆE LUDILO: Evo koju BIZARNOST slavna glumica sada priprema!

Gvinet Paltrou je očigledno usred kreiranja asortimana čokolade inspirisane njenom poznatom svećom "This Smells Like My Vagina", što znači - "Ovo miriše kao moja vagina". Pedesetogodišnja slavna glumica je navodno podnela dokumente uz koje će bez sumnje osvojiti svet i potpuno joj ukloniti bilo kakvu konkurenciju. Evo o čemu se ovaj put radi.

Pre nego što neko pita, da, dokumenti navodno otkrivaju da će Gvinet Paltrou nazvati asortiman čokolade "This Tastes Like My Vagina" - što znači "Ovo ima ukus moje vagine". Dobitnica Oskara takođe želi da može da prodaje poslastice na svom veb sajtu Goop, pa je otuda podnela zahtev za zaštitni znak novog brenda.

Kako piše magazin The Sun, dokumentacija je podneta američkom Zavodu za patente, a državni advokati trenutno pregledaju papire. Takođe se tvrdi da će aplikacija sadržati i "bombone i čokoladu".

Godine 2020, Gvinet je ostavila ljude pomalo zbunjenim kada je u prodaju pustila sveću pod nazivom "This Smells Like My Vagina" preko svog brenda Goop lifestyle. Ova sveća se iznova rasprodavala na veb stranici Goop, a mnogima je postala omiljena.

Prethodno govoreći o sveći, Gvinet je tvrdila da je to više od sveće, to je "punk-rock izjava". Razgovarajući sa Elen Dedženeres, Gvinet je otkrila da je napravila sveću This Smells Like My Vagina da bi osporila to što su "žene naučene da imaju određenu dozu stida zbog svog tela".

- Ako samo upalite sveću na kojoj piše "This Smells Like My Vagina" i stavite je na sto za kafu, to je neka pank rok izjava, dodala je.

