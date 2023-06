ANĐELINA DŽOLI PONOVO IZDOMINIRALA STAJLINGOM: Plavi pramenovi čine da izgleda apsolutno savršeno, a modna kombinacija je KLASIKA!

Glumica Anđelina Džoli ostaje verna modnoj klasici, pokazuju nove fotografije. Ali se nešto promenilo u njenom imidžu. Na korak je da postane plavuša. A sa tom bojom kosom glumila je još 2002. u filmu "Life or something like that" reditelja Stivena Hereka.

Anđelina Džoli često je menjala frizure tokom karijere, što zbog uloga, što zbog kamera. Gotova da nema stila koji nije probala. Najduže je imala braon odnosno crnu kosu. To se sada promenilo. Glumica sada ima raskošne svetlije pramenove, koji su u međuvremenu postali još izraženiji nego kada se poslednji put pojavila.

Dugo je bila prepoznatljiva po dugoj kosi, pa se i to promenila, a frizura ove dužine čini da kosa izgleda bujnije i raskošnije. Promena za koju se odlučila dala je odlične rezultate.

Ono što je ostalo isto, to je način njenog odevanja. Anđelina ostaje verna modnoj klasici koju s vremena na vreme iskombinuje sa novim trendovima poput ovih sunčanih naočara koje su doduše stari-novi trend.

