MIK DŽEGER PRSTENOVAO 44 GODINE MLAĐU BALERINU, ALI NEĆE DA SE ŽENI: Iskreširao 100.000 $ za nakit, a evo zašto neće pred oltar

Legendarni frontmen Roling Stonsa, Mik Džeger, darovao je skupoceni prsten svojoj devojci Melani Hemrik.

Njen verenički prsten, tvrde stručnjaci za nakit, posebno je romantičnog kroja. Najverovatnije datira iz 1920-ih, a njegovi nežno zaobljeni uglovi art deko dijamanta jasno simbolizuju trajnu snagu ljubavi.

foto: Startraksphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

A s obzirom na to da je mogući verenik o kojem govorimo, slavni Mik Džeger, za prsten, procenjuje se, iskeširao čak 100.000 dolara, nedvosmisleno se radi o velikoj ljubavi. Bilo kako bilo, krenula je priča da je večni Roling Ston nakon devet godina veze odlučio da se skrasi uz svoju 36-godišnju partnerku, bivšu balerinu Melani Hemrik.

Ipak, uprkos tome što je Hemrik sa širokim osmehom na licu pokazivala svoj skupoceni kamen, kad je reč o Džegeru i ženama, često nije sve onako kako se čini. Naime, Melanin prijatelj iz njujorškog baletskog sveta za Daily Mail je nagovestio kako još niko ne treba da žuri s kupovinom svadbenih poklona jer, u skladu s Mikovim dugogodišnjim stavom o predanosti, ovo je potpuno nekonvencionalna veridba za koju obe strane prihvataju da neće završiti venčanjem.

foto: Profimedia

I sama Melani se oglasila o prstenu koji nosi više od godinu dana, rekavši novinarima: "Moram da se nasmejem jer mi je Mik dao prsten? Da. Je li za taj prst? Da. Ali... Po mom mišljenju, to je prsten obećanja. Bićemo nezreli i nazvati to prstenom obećanja". U drugom je pak razgovoru za medije izjavila: "Znam da je bilo puno pitanja ‘Jesu li vereni ili nisu?‘ Ne smeta mi to. Nisam ni tu ni tamo. Ali, ako bi me zaprosio, ne bih rekla ne."

Međutim, prošlog vikenda objavljeno je da se par verio. Dešifrujući sve te zbunjujuće i zagonetne izjave, Melanina prijateljica je objasnila: "Da, to je verenički prsten, ali nema planova za venčanje, zbog toga je Melani i rekla da je to ‘obećanje‘ ili ‘prsten obaveze‘".

foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gledajući sa strane, vidim da nema smisla. Mislim, koliko ste predani ako ne nameravate da se venčate? Ali, staviti prsten ono je što činiš da bi neko bio srećan, pa je to - to. S Mikom Džegerom i brakom niste načisto. On je tip čiji poslednji brak čak nije bio ni legalan.

Sve je u tome kako učiniti ono što devojke žele, a da to zapravo nikada ne učiniš. To je gotovo kao čarobni trik. I to je ukratko srž doživotne privlačnosti Mika Džegera: iluzionista koji se uvuče u srce, s magnetizmom "hoće li, neće li?" zbog kojeg se dame vraćaju po još. Ali, prema rečima prijateljice, u dubini srca Melani Hemrik zna da nikada neće biti druga gospođa Džeger.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

01:11 Spektakularna veridba u parkiću u Žarkovu