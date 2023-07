HOLIVUD BLOKIRAN! GLUMCI ŠTRAJKUJU! Pridružili se piscima nakon što njihovi zahtevi nisu ispunjeni: "Odvratano se ponašaju"

Holivudski glumci pozvali su na štrajk u četvrtak u ponoć nakon što su pregovori sa studijima propali, i doneli odluku da se pridruže filmskim i televizijskim piscima koji su bili na protestima od maja.

Sindikat koji predstavlja televizijske i filmske glumce objavio je da su njegovi članovi u štrajku od danas pridružujući se piscima industrije koji su na protestima od maja i efektivno zatvarajući holivudske produkcije.

foto: Profimedia

Predsednik SAG-AFTRA Fran Drešer, bivša zvezda TV emisije "Dadilja", nazvala je odgovore studija na zahteve glumaca za većom platom "uvredljivim i nepoštovanjem":

- Šokiran sam načinom na koji se ljudi sa kojima smo poslovali ponašaju prema nama. Ne mogu da verujem, iskreno, koliko smo udaljeni oko toliko stvari, kako se izjašnjavaju o siromaštvu da gube novac i upravo kada daju stotine miliona svojim izvršnim direktorima. Odvratno je takvo ponašanje.

SAG-AFTRA (najveći sindikat u Holivudu, koji predstavlja 160.000 filmskih i televizijskih glumaca) i Udruženje pisaca Amerike zahtevaju povećanje osnovne plate i rezidua u eri striming TV-a, plus uveravanja da njihov rad neće biti zamenjen veštačkom inteligencijom.

- To je klizav put u veoma opasno vreme i prava distopija ako velike poslovne korporacije misle da mogu da ostave ljudska bića bez posla i zamene ih veštačkom inteligencijom. Opasno je i bez razmišljanja i savesti. Odbor sindikata glumaca jednoglasno je odobrio napuštanje nakon što je u sredu istekao rok za sklapanje novog ugovora.

foto: Profimedia

Studiji se sada suočavaju sa svojim prvim dvostrukim prekidom rada u 63 godine, primoravajući ih da zaustave mnoge produkcije širom Sjedinjenih Država i inostranstva, i nanose još jedan udarac industriji koja se bori sa promenama u svom poslovanju.

Alijansa filmskih i televizijskih producenata, trgovinsko udruženje koje pregovara u ime Netfliksa, Volta Diznija i drugih produkcijskih kompanija, saopštilo je da je (citat) "duboko razočarano što je SAG-AFTRA odlučila da odustane od pregovora".

Grupa je saopštila da je ponudila najveći procenat povećanja minimalnih plata u poslednjih 35 godina i "značajna povećanja" granica za penzijske i zdravstvene doprinose, između ostalih beneficija. Holivudske zvezde poput Meta Dejmona, pojavivši se na premijeri njegovog predstojećeg filma „Openhajmer“, izrazile su podršku sindikatu.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Pa, da, želeli smo da izađemo i razgovaramo o tome jer smo zaista ponosni na to i zaista smo naporno radili na tome i želeli smo to, znate, sve je bilo postavljeno pa smo rekli 'Pa, hajde da samo uradite to, znate? A onda, ako proglase štrajk, idemo kući'."

Štrajk glumaca preti da produbi ekonomsku štetu koja je zahvatila Kaliforniju i šire, pogađajući ugostitelje, dobavljače rekvizita i druge koji se oslanjaju na holivudsku produkciju za poslovanje.

(Kurir.rs/Rojters)

