SPAVAO SA PET ŽENA ISTOVREMENO, A SAD LJUBI VRŠNJAKINJU SVOJE ĆERKE: Slavni snagator UŽIVA sa 40 godina mlađom devojkom (FOTO)

Foto: A LONE WOLF/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Švedski filmski glumac Hans Landgren, profesionalno znan kao Dolf Landgren (65), otkrio je u podkastu Grejema Bensinžera da se već osam godina bori s karcinomom. Nedugo nakon tog priznanja snimljen je na odmoru u Grčkoj, gde je uživao u društvu verenice Eme Krokdal (27) i ćerke koja je isto godište kao i njegova draga.

foto: A LONE WOLF/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Mnogima ni danas nije jasno kako mu je uspelo za rukom zavesti 40 godina mlađu devojku, no ona je bila uz njega i u njegovim najtežim trenucima dok se borio s rakom.

"Usta su ga jako bolela, ruke su ga bolele, nije mogao ništa jesti. Bila je to teška borba, gubio je na težini. Shvatila sam da je puno gore nego što smo mislili, počeli su pričati o tumorima na plućima, želucu, kičmi, bubrezima...", rekla je Ema.

foto: A LONE WOLF/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pre nego što se proslavio kao Ivan Drago u ‘Rokiju‘, švedski glumac bio je u vezi s muzičarkom Grejs Džons s kojom je imao poseban odnos.

"Grupni seks događao se s vremena na vreme, da, i s Grejs i bez nje. Kad smo bili zajedno ona bi često kući dovela neke prijateljice. Možda ih je bilo četiri ili pet maksimalno. To zvuči kao odlična ideja i često je bila, ali ako ujutro moraš ustati da bi se borio sa Silvesterom Staloneom, onda to nije tako dobra ideja", rekao je jednom prilikom.

foto: GIO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako se njeno celo društvo tada drogiralo i konzumiralo kokain, njega to nije zanimalo jer je po cele dane trenirao.

"Bile su to 80-e kad su se drogirali samo bogati ljudi. To nije bila pretnja društvu, to su samo bili bogati klinci koji su se zabavljali. Uostalom, u Njojorku si tada mogao šmrkati kokain usred restorana i nitko ne bi ni trepnuo, uključujući konobare", dodao je.

Inače, norvešku lepoticu Emu upoznao je na leto 2019. godine u teretani u kojoj je ona radila. Ipak, vezu su skrivali sve do januara 2020. kada su se zajedno pojavili na Cana Dorada Film & Music Festivalu u Dominikanskoj Republici.

