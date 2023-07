PRINC HARI SE ODSELIO IZ PORODIČNE KUĆE? Sve više se šuška da se poznati par rastaje, a sad stiže vest da su prodali svoju VILU?

Vojvotkinja i vojvoda od Saseksa odvojili su vreme kako bi rešili ono što ih muči i "zacelili" svoju vezu, pisao je juče "RadarOnline".

- Pokušavaju da shvate šta ih je snašlo. Hari se ne uklapa u površan glamurrozan holivudski život Megan Markl - rekao je izvor i napomenuo da se nada da će odmetnuti britanski princ "pronaći sebe".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Insajder blizak paru izjavio je pak za "PageSix" da to nije tačno i da je u braku vojvotkinje i vojvode sve u redu.

I ranije se pisalo da par navodno ima bračne probleme pa čak i da Megan Markl želi razvod jer je iskoristila Harija za svoje ciljeve - da se što bolje pozicionira na javnoj sceni, i više joj on nije potreban.

Princ Hari planira uskoro da otputuje u Afriku kako bi snimio dokumentarac za Netflix. On ovaj kontinent smatra svojom drugom kućom i tamo je najbliži sebi.

Izvor je poručio da Saseksovi imaju velike finansijske probleme nakon što su se preselili u Montesito u Kaliforniji u martu 2020. kada su se povukli sa funkcija viših članova britanskog dvora.

foto: Mayer RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Oni su pod ogromnim financijskim pritiskom da finansiraju svoj raskošni životni stil u Kaliforniji, uključujući njihovu vilu od 14 miliona dolara i veliko osiguranje. Taj stres, zajedno sa njihovim emocionalnim problemima, verovatno im je napravio pakao od života - poručio je izvor.

Nakon glasina o razvidu mnogi su se setili kako je bivši američki predsednik Donald Tramp kog je Megan kritikovala, a i on nju, rekao prošle godine da će se raspasti brak poznatog para.

- Hari je pod kontrolom. Neću iskoristiti puni izraz, ali mislim da znate na što mislim. On je potpuno pod njenom kontrolom, nikad nisam video tako nešto. Nisam fan Megan Markl od početka. Mislim da vuče Harija za nos. Kraljica je trebalo da mu kaže: "U redu, to je tvoj izbor, ali više nemaš titule i nemoj više da dolaziš". On nema poštovanja prema kraljici i to je sramotno. Veoma dobro procenjujem. Kao što znate predvideo sam gotovo sve. To sa njih dvoje će se završiti loše. Princu želim mnogo sreće, trebaće mu - rekao je Tramp u emisiji Pirsa Morgana, velikog kritičara vojvotkinje i vojvode.

foto: The Daily Stardust / ShotbyNYP/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Hari i Megan ne žive zajedno", šok tvrdnja

- Nadajmo se da će im odvojeno vreme na različitim kontinentima pomoći da pronađu sve što im je potrebno da nastave dalje - poručio je izvor o odlasku princ Afriku.

U međuvremenu je aninomno Deuxmoi dojavljeno da je par "prodao svoju vilu u Montesitu" kao i da Hari živi "na drugom mestu".

- Nisam siguran je li kuća prodata, ali čuo sam pre nekoliko nedelja da se on odselio - rečeno je. A izvor je za RadarOnline istakao da je otkazivanje ugovora sa Spotify promenilo tok veze Megan Markl i Harija.

Ugovor vredan 20 miliona dolara otkazan je prošlog meseca, pre nego što je njihov podkast “Archetypes” doživeo drugu sezonu. Pričalo se da je Hari planirao intervjue sa Donaldom Trampom, Markom Zakebergom, Vladimirom Putinom i papom Franjom.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!