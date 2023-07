ZAVEO JE STARI VUK, BILA NEVINA DO BRAKA, A ONDA POSTALA "NIMFOMANKA": Bili su NAJLUĐI PAR HOLIVUDA i imali odnose NON-STOP

- Najmanji muž kog sam ikada imala, a najveća greška - tako je Ava Gardner opisala Mikija Runija, koji je nekada bio najgledaniji glumac na bioskopskim blagajnama. Bila je vatrena, ali odlučila je da bude devica do prve bračne noći - obećanje sebi koje je održala. Ovo je životna priča Ave Garner koju je podelio njen poslednji poverenik.

- Ali Mikiju dugujem jednu stvar: naučio me je kako da uživam u intimnim odnosima. U krevetu sam uvek znala da sam na sigurnom terenu - rekla mi je (povereniku).

Od četrdesetih godina, kada je Ava Gardner otkrila svoju moć nad suprotnim polom, mogla je samo da pucne prstima da bi muškarci dotrčali. Pored Runija, tu su bili i Frenk Sinatra, Džon Hjuston, Hauard Hjuz, Ernest Hemingvej, razni borci bikova i skoro svi vodeći ljudi — od Klarka Gejbla do Roberta Tejlora i Roberta Mičama.

Međutim, u vreme kada me je Ava zamolila da joj pomognem da napiše autobiografiju, ona je bila u srednjim 60-im godinama i prilično je prošla svoj vrhunac. Dva šloga su izobličila jednu stranu njenog prelepog lica i ostavila je sa izraženim hramom.

Ljubavnici su nestali. Sada je živela sama u prostranom stanu u Enismor Gardensu, Najtsbridž, i — tokom najboljeg dela godine — čovek koga je najčešće viđala bio sam ja.

Krila je detalje o svom prvom braku - sa Mikijem Runijem

Njena raspoloženja su se menjala od blagih do mračnih i zapovednih kada smo se dotakli uspomena koje je radije ostavila neometano. Odlučno je odbila, na primer, da kaže više od "nekoliko redova" o svom prvom braku:

- Ova knjiga je o meni, Pitere. Ne o je**nom Mikiju Runiju, rekla je.

Srećom, predomislila se. Ali prešao si na svoju opasnost; nakon 40 godina filmske slave, navikla da stvari budu po njenom, a Ava je vodila prilično buran život.

Jedne večeri, dok sam izlazio iz njenog stana, nagnuo sam se da je poljubim u obraz, ali ona je okrenula lice, susretnuvši moje usne sa svojim. Zatim je otvorila usta. Osetio sam taj poljubac u svakoj kosti i vlaknu svog tela. Mora da je i ona toga bila svesna. Njen dah je bio kratak i čujan. Širina njenih usta, senzualna punoća njene donje usne, taj smeli, mačji pogled i sigurnost koja je došla sa njenom istorijom - bio sam potpuno svestan da me ljubi holivudska boginja. Koliko je hiljada muškaraca, pitao sam se kasnije, maštalo o njoj dok su vodili ljubav sa svojim ženama ili devojkama?

Ali bilo je desetak različitih razloga zašto nisam odgovorio na njen poljubac. Kao prvo, nije me poljubila iz ljubavi ili želje. Ono što je Ava želela je ono što je nekada imala: dodvoravanje koje je dolazilo sa slavom; njena sposobnost da podstakne mušku požudu; divljenje koje je izazvala dok se, ogrnuta krznom, spuštala niz stepenice aviona na ruku Frenka Sinatre, ili je iskoračila ukrašena draguljima iz limuzine pored Hauarda Hjuza. Želela je podsetnik na svoju moć - uverenje da je i dalje poželjna.

- Nisi reagovao, rekla je prekorno kada smo posle razgovarali o tome.

- Zar nisi bio uzbuđen? Muškarci obično reaguju kada ih poljubim.

Progovorio sam nešto o profesionalnom odnosu sa njom, što je bilo previše vredno da bi se komplikovalo. Pogled koji mi je uputila bio je ljut i zabavljen.

- Onda se ne plašiš poređenja?, zadirkivala je ona.

Avi su intimni odnosi bili važni i verovala je da je sloboda prerogativ žene.

- Voleo sam da imam odnose. Ali i odnosi su bili obrazovanje, rekla mi je kada smo se prvi put sreli. (Ava je psovala kao vojnik i čitaoce treba upozoriti da je nemoguće tačno izvesti njen razgovor bez psovki.)

Htela da bude nevina do venčanja

Ava nije htela da spava sa Runijem, bila je odlučna da bude nevina do dana venčanja Njena najveća pohvala za muškarca bila je to što je bio dobar u krevetu, ili "u perju", kako je volela da kaže.

Prvi koji ju je uveo u takve užitke bio je MGM-ova najveća zvezda četrdesetih, Miki Runi, tada najpoznatiji po filmovima Endija Hardija. Nasuprot tome, rekla je Ava, "bila sam niko, starleta — čak ni niko."

Poticala je iz siromašne porodice gorštaka u Severnoj Karolini i išla je u školu za sekretaricu kada je izvršni direktor MGM-a video fotografiju njenog lica. Ava je odmah dobila ugovor od 35 dolara nedeljno. Dvadeset četiri sata po dolasku u Holivud, publicista ju je vukao oko MGM-a i upoznao sa Runijem, koji je slučajno nosio činiju voća na glavi za svoju ulogu u "Babes" na Brodveju. Čeznula je da traži njegov autogram, ali je bila previše stidljiva da ga pita. Kasnije, nakon što su se venčali, pitala ga je šta mu je tog dana prolazilo kroz glavu. Oklevao je: da li je ona zaista želela da zna?

- U redu. Mislila sam da si neka nova pi*** za jednog od rukovodilaca. Za najlepše se obično govorilo da su zauzete i pre nego što su izašle iz voza. Nije me bilo briga: hteo sam da te j**** čim sam te video.

Ava se osmehnula.

- Mik je uvek bio romantičan. Pretpostavljam da je to mislio kao kompliment, ali sam bila šokirana. Još uvek sam mogla da se šokiram tih dana.

Runi je odmah osvojio najnoviju starletu u gradu, odvodeći je na večere i noćne klubove i tražeći od nje da se uda za njega na kraju svake večeri. Ali ona ga je odbila, a ni ona nije htela da spava sa njim: bila je odlučna da bude devica na dan venčanja.

- Još uvek nisam znao da je on najveći vuk u kraju. Za dame je bio kao mačja trava - i on je to znao. Nije bio ono što bih ja nazvala zgodnim muškarcem, ali je definitivno bilo nešto privlačno u njemu. Imao je gustu, crveno-plavu talasastu kosu, naborane irske zelene oči i osmeh koji je bio... pa, definitivno nije bilo nevino, dušo!

"Pravi holivudski plejboj"

- Pravi holivudski plejboj, prošao je kroz dame kao vruć nož kroz fudž. Bio je nepopravljiv. Verovatno je odveo u krevet većinu starleta koje su se pojavljivale u filmovima gde je glumio Endija Hardija - među njima i Lanu Tarner. Nazvala ga je Andi Hard-on.

Mesecima je Runi slao svoju limuzinu koju je vozio šofer svako veče u otrcani stan gde je Ava delila krevet na razvlačenje sa svojom sestrom. U restoranima, vodio bi je od stola do stola, upoznajući je sa zvezdama uključujući Ronalda Kolmana, Kerija Granta, Džejmsa Stjuarta i V. Polja. Ava je, međutim, i dalje bila naivna i stidljiva seoska devojka.

- Barem sam naučila da ne brišem nož i viljušku o salvetu. Kunem se Hristom, to sam uradila na prvoj večeri na koju me je Miki odveo u Holivudu! Posle mi je rekao: "Napravila si mali faux pas (pogrešan korak) za večerom, dušo". Bila sam previše glupa čak i da bih znala šta je faux pas. Ali naučila sam prilično brzo.

Na kraju je odoleo njenom otporu i ona je prihvatila njegovu ponudu. Prvo što je uradio je da je poveo svoju verenicu da upozna njegovu mamu - malu ženu koja je sedela prekrštenih nogu na sofi i ispijala flašu burbona.

- Mama me je gledala na sekund-dve, mirna kao krema. "Pa", rekla je — ovo su bile njene prve reči upućene meni: "Pretpostavljam da još nije bio u tvojim pantalonama, zar ne?"

Ava je volela da priča ovu priču — mada je u to vreme rekla: "Htela sam da se sklupčam i umrem."

Ljudi su se protivili tom braku

Što je još gore, šef studija, Luis B. Majer, bio je besan zbog veridbe, uveren da će fanovi napustiti filmove Endija Hardija ako Runi obveže brak.

- Zašto je ne kre**e? On j*** sve ostale. Ona nije j**** Devica Marija, požalio se.

Činilo se da ju je raspad njenog prvog braka fascinirao, kao da još uvek nije mogla da shvati zašto je tako brzo pokvaraio odnos prema njoj.

- Majer je pao na kolena i molio Mikija da se ne oženi sa mnom.

Runi je, za njegovu čast, stavio svoju karijeru na kocku prkoseći mu. Konačno, postupajući po Majerovom naređenju, popravljač MGM-a po imenu Edi Maniks — "sa licem poput sirovog krompira u nijansama" — odveo ih je na tajnu ceremoniju 10. januara 1942, što dalje od Beverli Hilsa.

- To nije bila nezaboravna prilika, dušo, rekla je Ava. Još nezaboravnije, to je bio i datum kada je otkrila svoj neverovatan apetit za intimnim odnosima.

- Brzo sam shvatila. Veoma brzo. Uživala sam u celoj stvari. Miki je bio nežan; zapravo je bio sladak. Nije mogao biti bolji prvi ljubavnik za damu. Stalno smo otkrivali nove stvari jedno o drugom - kao da je on bio pravi atleta u krevetu, a ja sam bila prilično verbalna, i oboje smo bili veoma, veoma glasni. Bilo je ludo, a mi smo se pobrinuli da uvek ima vremena za "nabrzaka".

Ali, suzdržavala je svoje emocije

- Suzdržala sam mnogo emocija, dušo. Glupo smo se zezali cele godine u braku. U stvari, radili smo to nešto duže od toga. Nadoknađivala sam izgubljeno vreme. Imali smo odnose i prekidali, sve do trenutka kada je otišao u vojsku 1944. S****, vodili smo ljubav one noći kada se prijavio. Večerali smo u Paladijumu za stara vremena i onda smo, oklevala je.

- Zvučim kao nimfomanka, zar ne, kad smo to radili dok smo bili usred razvoda?

Činilo se da ju je raspad njenog prvog braka fascinirao, kao da još uvek nije mogla da shvati zašto se tako brzo sve raspalo.

- Da u krevetu nije bio tako dobar, ne bi nam brak trajao koliko je trajao. Šteta što niko više ne veruje u običnu požudu, a posle dugogo ćutanaj umorno je rekla:

- Napravila sam toliko j****** grešaka u svom životu. Budim se noću razmišljajući o svim glupostima koje sam napravila. Šteta što nije uspelo sa Mikom. Bila sam beznadežno zaljubljena u njega. U svakom slučaju, nekoliko meseci sam mislila da će on biti moj partner do kraja života.

Dva meseca nakon venčanja, Ava je morala da ode u bolnicu da joj izvade slepo crevo. Kada se vratila kući, rekla je:

- Pronašla sam ukosnicu — dokaz da je Mik j**** nekoga u našem krevetu. Na našem j****** dušeku od guščjeg perja! To nije baš lepa stvar za 19-godišnju mladu – i prilično lepu – da otkrije.

Bila je odsutna tri nedelje i on je "već uvukao nekoga u naš krevet".

- Pravio se nevinašce. Niko nije mogao da mulja kao Miki. Bio je najbolji lažov na svetu - pa, i Frenk Sinatra može da ispriča dobru priču, ali ne verujem da mi je ikada bio neveran.

To je bio prvi put da je izbacila Runija. Da bi sprečio skandal, Majer je poslao Edija Maniksa - čoveka sa licem kao krompir - da joj ponudi ulogu u filmu ako vrati muža.

- Dobri stari Edi smislio je ulogu u "Ghosts On The Loose", za koju sam dobila prvu zaslugu na ekranu, rekla je Ava, koja je do tada radila pin-up fotografije.

- Bila je to ništavna uloga u ružnom filmu, ali i ja sam držala svoju stranu pogodbe. Bila sam van sebe od ljubomore. Zar nisam bila dovoljno lepa za njega? Zar nisam bio dovoljno izazovna? Šta su druge radile a ja nisam?

Runi je, sa svoje strane, pokušao da se iskupi tako što joj je kupio dijamantski prsten — "pravi santu leda" — ali je tražio da ga vrati sledeće nedelje kako bi isplatio svoje dugove u kladionici. Ava je, međutim, ubrzo znala da se on još uvek "zeza".

- Tih dana su se svi j***** sa svima. To ne znači da sam pustila Mika da se oslobodi. Sve vreme sam spominjala njegovu prevaru. "Dosta mi te je, ti malo g***o!" vrisnula bih. Izgledao bi sav povređen i nevin – pravi izgled Endija Hardija. Čoveče, on je bio dobar glumac. Rekao bi da me niko ne može voleti više od njega. Niko ne može biti verniji od njega. Ni jednom nije priznao da me je prevario. Niti je ikada rekao da mu je žao. Nisam bila glupa i zamerila sam mu što me tretira kao da jesam. Njegove laži su bile neka vrsta sadizma prema meni, kao da nisam važna. Njegova nevernost me je razdirala. Imala sam vizije kako on ima odnose sa drugim ženama. Postajala bih jako besna pokušavajući da shvatim ko su one. Bio sam prilično siguran da je odveo Lanu (Tarner) u krevet.

Njihov brak se završio u kafani

- Miki je pio tokom cele večeri i bio je urađen kada sam ga videla, priseća se Ava.

- Hvalio se, bio u centru pažnje kao i obično. Samo sam sedela tamo, izgledala sam prelepo kao i obično. Imali smo veliku svađu oko nečega pre nego što smo izašli, a on me je potpuno ignorisao. Konačno je izvadio ovu malu knjigu punu devojačkih brojeva. Dok su ga momci nagovarali, počeo je da čita njihova imena i govori u čemu su dobre u krevetu - preda mnom! To je bilo to! Ostavila sam ga, rekla je i nastavila.

- Piter Loford me je odveo kući i ja sam mu prosula dušu. "Znam da se nešto dešava", rekao sam mu. "Kad se otrezni, reci mu zbogom od mene." Ako je u mom umu postojala ikakva sumnja u vezi sa tim brakom, Piter je tu okončao. Rekao mi je: "Mik se viđa sa devojkom. Ona ima oko 15 godina. To traje već duže vreme."

Izbacila je Mikija iste noći.

- Nisam prihvatala njegove pozive. Izluđivala sam ga. Jedne noći je pokušao da mi razbije vrata. Kada je Luis Majer čuo za to, nastao je pakao.

Opet su je ubedili da dozvoli Runiju da se vrati kući.

- Pa, mirili smo se i raskidali. Na kraju krajeva, još uvek smo bili u braku i odnos je bio legalan — i još uvek prilično dobar, hvala Bogu.

Ali ubrzo joj je postalo jasno da moraju da se razvedu.

- Miki nikada neće promeniti svoje navike. Uvek će se zezati sa nekim prilično novim stvarima, a to nije bila moja ideja o braku. Znala sam da je odbacivanje Mikija rizik. Lepe starlete su bile deset penija: ako prestanem da budem gospođa Runi, ne bi dvaput razmišljali o tome da me otpuste. Ali nisam imala izbora. Miki nije bio srećan [zbog moje odluke] — a nije bio ni Luis Majer, koji je ponovo nabacio svog psa napadača na mene.

Edi Maniks joj je tada rekao:

- Znaš, Ava, ako učiniš bilo šta da naškodiš Mikijevoj karijeri, nikada više nećeš raditi u Holivudu.

Ali Ava je već odlučila da neće nikoga imenovati.

- Znala sam da bi, ako bih tužila Mika za preljubu, da bi to oduvalo njegov pozitivan imidž. To mu je moglo uništiti karijeru. I zaista nisam želela da ga povredim, a Maniks je bio impresioniran. "Nisi tako glup kao što izgledaš, dečko", rekao je.

Nekoliko nedelja kasnije, studio je povećao Avinu platu. Mogla je da traži polovinu Runijevog bogatstva, ali nikada nije bila pohlepna kada su se njeni brakovi završili. Umesto toga, zadovoljila se za 25.000 dolara i Lincoln Continentalom.

Kada je 21. maja 1943. doneta konačna odluka, Miki ju je pozvao da kaže:

- Još nije kasno da se predomisliš. Biću više nego srećan da te primim nazad, dečko. Bez pitanja, otkrila je Ava i uzdahnula.

- Samo na trenutak, nanosekundu, kada sam čula njegov drski, samouvereni glas, zapitala sam se da li je to zaista ono što želim. Oboje smo se loše ponašali i govorili užasne stvari, ali to je možda samo pokazalo koliko smo brinuli jedno za drugo. U svakom slučaju, nisam se uhvatila za mamac, nego sam pitala: "Jesi li ti j***** lud? Stavi to sebi u glavu, Mik, ti dani su prošli. Završili smo. Uprskali smo, dušo."

- Nisam mogala da se nateram da mu kažem da ga još uvek volim. Volela sam ga još više nego na dan kada smo se venčali. Runi je jasno stavio do znanja da nema ljutnje. "Ne dozvoli da ti mali stari razvod između prijatelja pokvari dan, dušo", rekao je. "To se stalno dešava u gradu Tinsel. To ništa ne znači."

"Izvod iz Ava Gardner: Indiskretni memoari Pitera Evansa".

