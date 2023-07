NOĆU PLAČEŠ JER SI VEZAN ZA KREVET, DANJU GLUMIŠ ROKIJA: Ovako je Marko Živić govorio o teškoj bolesti

Marko Živić je preminuo 14. oktobra 2021. godine. Glumac koji je mnoge zasmejavao, nije imao toliko lagan život, a poznata je njegova priča o borbi protiv opake bolesti.

Nažalost, bitku za život je izgubio posle komplikacija sa koronom.

Živić je za života otkrio kako se oporavio nakon što mu je 2008. godine odstranjen zloćudni tumor koji mu je tada zahvatio delove jednjaka i želuca i poručio da je uz pomoć optimizma uspeo da izvojeva bitku sa teškom bolešću.

- Sećam se noći pred operaciju, tad mi je bilo najteže. Gledam kroz prozor, sneg pada i vidim da nema nazad, nema druge opcije. Onda kreneš da razmišljaš o svemu i svačemu, bože otkud ovo, zašto, ali mislim da mi je pomoglo što sam bio lud u svojoj energiji. Lud da tu trku istrčim.

Bio je velika podrška ostalim pacijentima, koje je često zasmejavao svojim optimizmom i dizao im raspoloženje.

- Zvali su me često iz klinike da psihički dižem pacijente tamo. Išao sam da ih zasmejavam i verujem da sam nekome i pomogao. Kasnije sam postao maskota celog odeljenja. Tako je bilo i dok sam sam ležao u bolnici. Desi se da padneš mentalno u toku noči jer dnevno primaš 6 ili 8 infuzija, a jedna kaplje 2 sata - pričao je Živić, pa dodao kako je provodio noći.

- Noću plačeš jer si vezan za krevet, ali sam ustajao, šetao hodnikom i glumio Rokija Balbou. Boli te sve, ali ja sam glumio da boksujem sa nekim. Pacijenti su izlazili da me gledaju, smejali se, navijali. Moraš nekako da se isčupaš iz toga. Recidivi obično stignu kasnije nakon tih stresnih situacija, imao sam trenutak da kažem sebi ne mogu više, ali sam gurao kao buldožer, iako nisam imao snage.

- Bjela, Manda i ja igrali smo predstavu "Let iznad kukavičijeg gnezda" to je bio moj povratak u BDP, gde je cela sala ustala i aplaudirala. Ja i dalje ispod kostima imam traku zalepljunu, 15 dana sam su me hranili preko infunzije - pričao je Marko u dahu.

Živić je sahranjen u svom omiljenom kostimu iz predstave "Let iznad kukavičjeg gnezda", u kojem je čak 209 puta odigrao ovaj komad zajedno s Draganom Bjelogrlićem, s kojim je postao blizak prijatelj.

- Krhka i ranjiva duša. Nežan i čudesno drag. Upečatljiv i zanimljiv u svakoj ulozi, od najmanje do najveće. Sarađivali smo mnogo i voleli se. Njegov Martini u predstavi "Let iznad kukavičjeg gnezda" jedna je od najlepših i najnežnijih uloga ikada odigranih na beogradskim scenama. Dobijao je ovacije publike posle svake predstave. Mogao je još mnogo toga. Otišao je nepravedno rano. Moj dobri Marko - rekao je Bjelogrlić povodom smrti glumca.

Živić je rođen 4. aprila 1972. godine u Kruševcu, a studije glume je završio 1995. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Glumio je u brojnim filmovima i serijama, te iza sebe ostavio mnogo uspešnih projekata.

Veliki uspeh postigao je u pozorištu i na filmu. Pamtićemo ga po ulogama u serijama i filmovima "Hotel sa sedam zvezdica", "Ljubav, navika, panika", "Pozorište u kući", "Premijer", "Montevideo, bog te video", "Senke nad Balkanom", "Žigosani u reketu" i mnogim drugim.

