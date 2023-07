BILA HOLIVUDSKA DIVA, A ONDA JE USLEDIO MUČAN RAZVOD KOJI JU JE UNIŠTIO: Fotke slavne glumice danas izgledaju JAKO TUŽNO (FOTO)

Đina Dejvis bila je jedna od holivudskih seks simbola, a ovih dana jedva izlazi iz kuće.

Pre samo tri godine Đina se pojavljivala na crvenom tepihu i oduševljavala izgledom. Sada fotografi uspevaju da je snime samo ispred njene kuće.

Fotografije, na kojima Đina čisti garažu, šokirale su fanove zbog njenog neprepoznatljivog izgleda. Osim što u licu izgleda izmučeno, Đina je pokazala i krhku figuru.

Đina je najpoznatija po ulogama u filmovima 'Telma i Luiza' sa Suzan Šrendon i Bredom Pitom u filmu 'Bubimir'.

Bila je braku četiri puta, a najviše pažnje privukao je razvod od doktora Riza Džarahija. U braku su bili 16 godina, a on je tražio razvod.

Đina i Riza rastali su se 2017.godine, a od tada su vodili ogorčenu sudsku bitku. Inače, glumici je ovo bio četvrti suprug. U braku su bili 16 godina i imaju troje zajedničke dece: 19-godišnju Alizeju Kešvar Dejvis Džarahiju te 17-godišnje blizance Kalisa Stivena Džarahija i Kijana Vilijama Džarahija.

Prema pisanju Page Six, doktor je navodno pokušao dogovorom rešiti pitanja podele imovine i starateljstva nad decom, no ona je to navodno stalno blokirala. Izgleda da je odbila deliti imovinu, a čak je tvrdila da nikada ni nisu bili u braku. 'Riza nije dobro prošao, ali je pristao na to samo da napokon sve ostavi iza sebe i oslobodi se noćne more u koju ga je Đina uvalila', rekao je izvor za strane medije. 'Njemu je dosta njenog narcizma pa je bio spreman prihvatiti i lošiji zaključak samo da se makne od svega toga i ponovo skoncentriše samo na decu', dodao je izvor.

Par je navodno na pravne troškove zajedno potrošio više od 1,5 miliona dolara što je astronomski iznos za jednu odluku valjanosti braka. 'To su pare koje su mogli i trebale da ostanu u porodici za budućnost njihove dece', rekao je izvor.

"Advokatski troškovi doveli su Riza na ivicu bankrota. Mesecima je morao spavati na kaučima svojih prijatelja, u njihovim slobodnim sobama pa čak i u svom autu kako bi mogao plaćati advokata. Deca tada nisu mogla biti s njim i to mu je slomilo srce. U međuvremenu, Đina je nastavila da živi u njihovoj vili s decom, nesvesna boli koju je nanosila svima. Njen način života uopšte se nije promenio", zaključio je izvor.

Đina i Riza upoznali su se 1998. kad je ona imala 42 godine, a on 27. Venčali su se u maju 2001. i godinu dana kasnije dobili prvo dete.

