GLUMI NEVINAŠCE I PODRŽAVA GOJAZNE, A PLESAČICE MALTRETIRA ZBOG KILAŽE: Iza maske slavne pevačice krije se ozbiljna zlostavljačica

Dve plesačice koje su američku pevačicu Lizo (Melisa Vivijen Džeferson) tužile za seksualno zlostavljanje, rasnu diskriminaciju i stvaranje neprijateljskog radnog ambijenta, 24-godišnja Arijana Dejvis i 26-godišnja Kristal Vilijams, rekle su da Lizo ne živi u skladu s uverenjima koja promoviše, piše The Guardian.

Dejvis je rekla da ju je pevačica zadirkivala zbog telesne težine iako u javnosti promoviše tzv. telesnu pozitivnost i uključivost.

foto: AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lizo je pomenute dve plesačice koje su bile takmičarke u njenoj rijaliti emisiji "Watch Out for the Big Grrrls" optužila da su na radnom mestu konzumirale alkohol, što obe kategorički odbijaju. "Nismo smele čak ni da ga držimo u garderobi", rekla je Dejvis za američki TV CBS.

Dejvis je rekla da je u jednom noćnom klubu prisiljavana da dotakne grudi nage izvođačice, te da je Lizo druge podsticala da uzvikuju ime plesačice. "Vikanje je postajalo glasnije i grublje. Od vidno uznemirene gospođe Dejvis tražilo se da uspostavi kontakt s izvođačicom", stoji u tužbi.

foto: Profimedia

Dejvis je CBS-u rekla da joj je u tom trenutku bilo strašno neprijatno.

Plesačice Dejvis i Vilijams rekle su da nisu ranije istupile jer su se bojale da će ostati bez posla. Vilijams je na kraju otpuštena u čekaonici jednog hotela.

"Nisam mogla da se pomirim s činjenicom da se to događa iza scene... (Lizo) na neki način ne živi u skladu s idejama koje promoviše", rekla je Vilijams.

foto: Profimedia

Uz njih dve, tužbu je podnela i treća plesačica Noel Rodrigez. Ona je rekla da ju je menadžerka pevačičinih plesačica Širlin Kvigli naterala da povede grupnu molitvu iako nije bila religiozna osoba.

"Premda formalno niste morali da učestvujete u tim molitvama, vrlo je brzo postalo jasno da morate", stoji u tužbi.

Kvigli je navodno stalno izgovarala "seksualno neprihvatljive" komentare.

Lizo i njeni predstavnici još uvek nisu reagovali na pomenute optužbe.

(Kurir.rs)

