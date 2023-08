POSRNULA PEVAČICA JE MAJKA IZ PAKLA: Sinovi je se STIDE, ne žele ni da je vide, a sad se sele HILJADAMA KILOMETARA od nje

Pevačici Britni Spirs prošla godina donela je mnogo toga dobrog. Napokon se rešila zakonskog starateljstva svog oca Džejmija, a udala se i za Sema Asgarija. Međutim, iako se čini kako je pop divi sve krenulo od ruke, čini se da deo njenog privatnog života i dalje pliva u začarnom krugu teškog haosa.

Britni već godinama ne živi sa svojim sinovima Šonom i Džejdenom, koje je dobila u kratkom braku s bivšim suprugom Kevinom Federlajnom. Još u maju ove godine se pisalo da već više od godinu dana nije u kontaktu s njima, a prema pisanju stranih medija, obojica sinova sada se s ocem sele na Havaje.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šon i Džejden su nakon nervnog sloma njihove majke dodeljeni su na staranje njenoj porodici, a potom svom ocu s kojim žive godinama. Iako je pevačica na društvenim mrežama znala da se pohvali fotografijama njihovih zajedničkih trenutaka, čini se kako nije sve tako idilično.

Sada je procurila vest da će se Šon i Džejden zajedno s ocem i maćehom uskoro odseliti iz Kalifornije. Njih dvoje planiraju da iznajme stan u državi Aloha, dok traže stalni dom, prenosi TMZ, a pop princeza još uvek nije zvanično komentarisala ove tvrdnje.

Inače, njeni sinovi majku nisu videli više od godinu dana, a navodno se strašno stide zbog njenih golišavih selfija na Instagramu, po kojima je pevačica poznata.

Podsetimo, Kevin i Britni bili su u braku od 2004. do 2007, a nisu se rastali u dobrim odnosima. Kevin je sada za strane medije otkrio kako njegovi sinovi godinama osećaju sramotu zbog Britninog ponašanja i da ne žele da vide svoju majku, a da on za to ne može preterano da ih krivi.

foto: Profimedia

"Dečaci su odlučili da je trenutno ne viđaju. Prošlo je nekoliko meseci otkad je nisu videli i nisu bili na njenom venčanju", rekao je Kevin i dodao kako je za njega bolno da gleda svoje sinove kako se stide sopstvene majke i njenih postupaka.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

02:58 Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu