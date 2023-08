POZNATI VODITELJ SE BORI SA NAJTEŽOM BOLEŠĆU: Potresnom objavom se oprostio od sinova: "Poslednja vožnja..." (FOTO)

Slavni britanski prezenter, šarmantni Džoni Irvin, otkrio je krajem prošle godine da boluje od raka pluća, a sada je svoje pratioce na društvenim mrežama dodatno rastužio objavom sa dvojicom naslednika.

Džoni Irvin je krajem minule godine šokirao planetu potresnim priznanjem da je oboleo od raka pluća koji se nalazi u terminalnoj fazi. On je tada istakao da mu je ostalo svega nekoliko meseci života, a sada je novom objavom, još jednom, sve rasplakao.

foto: Instagram/jonnieirwintv

Naime, Irvin je na svom Instagram nalogu podelio fotografiju sa dvojicom sinova, dok je u opisu objave dodao:

- Poslednja vožnja sa Reksom do jaslica, stoji u opisu fotografije, na kojoj vidimo voditelja kako nasmejano pozira sa dvojicom sinova.

Uprkos tome što su njegovi pratioci ovu objavu protumačili da zbog bolesti više neće moći da se posveti svojim naslednicima, istina je posve drugačija. Njegov stariji mališan, naime, prelazi u stariju grupu i od sada će biti polaznik vrtića.

Da podsetimo, Džoni je nedavno u intervjuu za magazin "Hello" obelodanio da mu se rak pluća proširio na mozak, te da se nada da će njegova priča podstaći i inspirisati ljude da "svaki dan maksimalno iskoriste". Džoni je otkrio da je prvi simptom osetio u avgustu 2020. godine kada mu se vid iznenadan zamaglio tokom vožnje.

- U roku od nedelju dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest meseci života. Moram sam da odem kući i da kažem svojoj ženi, koja je tada čuvala naše tek rođene blizance, da će ostati sama. To je bilo poražavajuće. Sve što sam mogao da uradim jeste da joj se izvinim. Osećam sam se odgovornim za to što se dešava - započeo je svoju priču voditelj.

- Ipak, sada je došlo do tačke kada se osećam kao da imam neku prljavu tajnu, kao da imam nevidljivi teret na leđima. Nadam se da ću uklanjanjem tog tereta inspirisati ljude koji su u istoj situaciji, kojima su dani odbrojani, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem da vide da možete da živite dobar život, čak i ako umirete. Jednog dana, ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to mojoj ženi i sinovima. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju liste želja, ali ja samo želim da uradimo što više možemo kao porodica - iskren je Irvin, a prenosi Informer.

(Kurir.rs)

