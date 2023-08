NAKON OPTUŽBI ZA MALTRETIRANJE I ZLOSTAVLJANJE LIZO OTKAZALA KONCERTE: Gubi pratioce na društvenim mrežama, a ona sve demantuje!

Nakon što su je tri plesačice prošle nedelje optužile za maltretiranje, vređanje i seksualno uznemiravanje, američka pevačica Lizo (35) otkazala je svoj predstojeći koncert.

Ona je trebalo da nastupi 2. i 3. septembra na festivalu Made in America u Filadelfiji, ali je koncert otkazan zbog "teških i nepredvidivih okolnosti", piše En-Bi-Si njuz. Nakon teških optužbi, Lizo je počela naglo da gubi fanove, pa ju je za samo nekoliko dana na Instagramu otpratilo više od 170 hiljada korisnika. Pevačica je na Tviteru demantovala sve optužbe.

foto: Robyn BECK / AFP / Profimedia

- Ovih poslednjih dana bilo je strašno teško i krajnje razočaravajuće. Dovedeni su u pitanje moja radna etika, moral i poštovanje. Moj lik je kritikovan. Obično odlučim da ne odgovaram na lažne optužbe, ali koliko god neverovatno zvuče, previše su nečuvene da se ne bi obratile na njih - započela je dugačku objavu. Ona je dodala da "lažne optužbe" dolaze od bivših zaposlenih koji su već javno priznali da im je rečeno da je njihovo ponašanje na turneji bilo neprimereno i neprofesionalno.

Podsećanja radi, plesači su u optužbi naveli da ih je Lizo terala na seksualne radnje bananama, vređala ih i maltretirala, a jedna od njih je bila šokirana tvrdnjom da je muzičarka, koja je karijeru gradila na promociji samoljublja i prihvatanje, nazvano je debelom.

- Nisam ovde da me doživljavaju kao žrtvu, ali znam i da nisam negativac kakvim me ljudi i mediji predstavljaju poslednjih dana. Veoma sam otvoren po pitanju svoje seksualnosti i izražavanja, ali ne mogu da prihvatim ili dozvolim ljudima da iskoriste tu otvorenost da me naprave nečim što nisam. Ona ništa ne shvata ozbiljnije od poštovanja koje zaslužujemo kao žene na ovom svetu - zaključila je ona.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

06:41 GLEDAO SAM SEKS, IZABRAO BIH ANĐELU ZA SEBE BEZ DVOUMLJENJA! Moka ostavio voditeljku bez teksta: ODVALIO BIH NJENE RODITELJE