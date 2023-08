SLAVNA GLUMICA UŽIVA KAO SAV NORMALAN SVET: Podelila snimak iz izlaska sa ćerkama i oduševila fanove, a komentari samo PLJUŠTE

Ples Šarliz Teron sa ćerkama postao je viralan preko noći. Dirljiva veza između Šarliz i ćerki nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Turneja svetski popularne pevačice Tejlor Svift doživljava velike uspehe, a i veliki broj poznatih ličnosti dolazi na njene koncerte kako bi je podržali, ali i kao ljubitelji njene muzike.

foto: Profimedia

Selena Gomez je odvela svoju mlađu sestru na koncert, dok je Čening Tejtum na koncert odveo svoju ćerku Everli. Šarliz Teron je odlaskom na koncert proslavila rođendan sa svoje dve ćerke Džekson i Avgust.

Glumica je na na svom Instagram profilu podelila video na kome ona i njene ćerke plešu uz hit „Shake it Off“.

Na video snimku se vidi divna atmosfera sa koncerta, ali i popularna glumica u beloj majici, bež blejzeru i braon šeširu kako pleše sa ćerkama i vidno nasmejana uživa.

U intervjuu iz 2022. godine, Šarliz je govorila o roditeljstvu i njenoj povezanosti sa ćerkama, ali i načinu na koji one doživljavaju njenu karijeru. Za "The Hollywood Reporter" je objasnila da njene ćerke nisu baš 100% sigurne čime se ona bavi, tačnije ne znaju kako bi to definisale.

Međutim, ono na šta devojke ne reaguju baš sjajno, jeste glumičine fotografije, poput Diorove reklame u toplesu.

foto: Profimedia

- Moja starija ćerka, koja je sada predtinejdžerka, kada me vidi na bilbordu samo prokomentariše: ‘Ovo je tako sramotno. Obuci košulju!’, a ja se onda našalim: ‘To će vam platiti koledž! - Ipak, glumica je istakla da kao i svaka majka želi da impresionira svoje ćerke, a da i razume njihove reakcije koje su sasvim normalne za taj uzrast.

(Kurir.rs/NajŽena)

