"STISKALA PESNICE I PRETILA MI!" CRNO SE PIŠE PEVAČICI: Posle šok optužbi za zlostavljanje još 6 njih se javilo sa istom pričom

Još zaposlenih se javilo da optuži Lizo za kreiranje neprimerenog radnog okruženja nakon što je pevačica negirala uznemiravanje i neprijateljske optužbe svojih bivših plesača. Evo za šta su tačno još optužili slavnu pevačicu.

Još šest ljudi je dodatno podnelo tužbe protiv Lizo, prema advokatima koji rade na slučaju. Arijani Dejvis, Kristal Vilijams i Noel Rodrigez sada se pridružilo više pratećih plesača ili zaposlenih u emisiji Lizzo's Amazon studios, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.

Prvobitne pritužbe uključivale su navode o bodi šejmingu i seksualnom uznemiravanju, što je Lizo negirala. Nove tvrdnje očigledno imaju slične optužbe, uključujući da je postojalo "seksualno nabijeno okruženje" i "neplaćanje zaposlenih".

Ron Zambrano, advokat koji zastupa troje ljudi koji su prvi tužili, rekao je da ispituje ove nove tvrdnje.

- Razmatramo tvrdnje i možda bude prostora za "akciju", ali je prerano reći.

Tužba sadrži neke "alarmantne" optužbe protiv Lizo. To uključuje optužbu da je izvršila pritisak na plesača da dodirne golog izvođača. Osim toga, Lizo je navodno komentarisala težinu plesačice i otpustila zaposlenog pred svojim kolegama. Arijana Dejvis je rekla za Dobro jutro Ameriko:

- Znam da je alarmantno čuti da bi Lizo, žena veće veličine koja propoveda pozitivnost tela, u suštini ima "fobiju od debljine". Ali želim da ljudi shvate da povređeni ljudi povređuju ljude.

Lizo je i fizički pretila

Noel Rodrigez je tvrdila da zlostavljanje koje je pretrpela od slavne pevačice nije bilo samo verbalno, već i fizički. Na GMA je rekla da se osećala "nesigurno" i "nepoštovano" u okruženju, tvrdeći da je Lizin prijatelj skočio sa kauča i morao fizički da obuzda Lizo dok je pretila Noel.

- U suštini je počela da stiska pesnice i da lomi zglobove, i rekla je kao "Imaš sreće sada" dok se kretala ka meni.

Optužbe za neprimereno radno okruženje ne uključuju samo Lizo. Njena saradnica i kapitenka plesnog tima, Širlin Kvigli, takođe je optužena za ismevanje plesačica koje su imale predbračne intimne odnose, ali je delila sa njima i svoje intimne fantazije. Takođe je optužena da je javno raspravljala o nevinosti plesačice i pokušavala da religiozno preobrati izvođače.

Širlin je na Instagramu rekla da su tvrdnje "neosnovane", "štetne" i "lažne". Što se tiče prvobitnih navoda, Lizo je rekla:

- Ove senzacionalizovane priče dolaze od bivših zaposlenih koji su već javno priznali da im je rečeno da je njihovo ponašanje na turneji bilo neprikladno i neprofesionalno.

Ona još nije javno komentarisala nove optužbe.

