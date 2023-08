ČUVENI KOMIČAR VRAĆA SVOJ KULTNI LIK ALI G-JA: Bio poznat po tome da je provocirao mnoge poznate, a među njima bili i BEKAMOVI

Čini se da će Saša Baron Kohen vratiti svoj kultni lik Ali G koji ga je kao glumca proslavio 90-ih. Variety izveštava da engleski komičar radi na filmu koji uključuje kultni lik repera koji je zasmejavao i provocirao mnoge poznate.

Dok obožavatelji čekaju s nestrpljenjem, mogućnost novog filma o Aliju G-ju je trenutno isključena zbog štrajkova glumaca i pisaca u SAD-u. "Kao član SAG-a Saša podržava štrajk sa svojim kolegama glumcima", rekao je izvor za Variety.

Ovo bi bio drugi film o Aliju G-ju, nakon Ali G Indahouse iz 2002. reditelja Marka Molojda. Kohen je izvorno glumio lik u humorističnim emisijama Channela 4 The 11 O'Clock Show i Da Ali G Show koje su se emitovale od 2000. do 2004. godine.

Sprdao Bekamove

Neki od njegovih najpoznatijih gostiju bili su Dejvid i Viktorija Bekam kada su se pojavili u specijalu za Dan crvenih nosova 2001. godine. Saša je sprdao par. "Pa, recite mi, sviđa li se Bruklinu vaša muzika ili je sad već malo star za nju?" pitao ih je o tada dvogodišnjem sinu.

Komičar je odlučio da svoj lik penzioniše 2007. Nakon toga je igrao ozbiljnije uloge, poslednju u The Trial Of The Chicago 7 iz 2020., što mu je donelo nominaciju za najboljeg sporednog glumca na Oskarima. Njegovi ostali filmovi uključuju Les Miserables, Huga i The Dictatora.

