NAŠLI SU JE NA DUŠEKU NA PODU, A SVUDA OKO NJE SU BILI ŠPRICEVI! Tragična smrt Sonje Savić: Postala sam ono što su hteli!

Jedna od najtalentovanijih domaćih glumica ikada Sonja Savić tragično je okončala život u septembru 2008. godine u svom stanu u 48. godini života. Kao uzrok smrti navodila se prevelika doza nedozvoljenih supstanci u njenom telu.

Sonja je sahranjena u rodnom selu Donja Gorevnica, a niko od njenih kolega nije prisustvovao sahrani.

foto: Printscreen/RTS

Glumica koja je bila simbol novog talasa beogradskih umetnika rušila je tabue, živela ispred svog vremena i često bila neshvaćena. Nekoliko godina je živela i radila u Sloveniji, gde je tretirana kao velika zvezda.

- Zašto loše prolazim u gradu u kom živim, u zemlji iz koje potičem, pojma nemam. Da nije bilo Slovenije, ne bih preživela devedesete, a isto važi i za ovo vreme. Volela bih da dobijem sredstva i napravim samo još jedan savremeni sajber mjuzikhol koji bi prerastao u klabing, ali ovaj grad izgleda da nema afiniteta prema meni. Često čujem da da govore kako sam ekscesna ličnost, mada kad radim nikad nisam takva, pitajte koga hoćete - rekla je jednom prilikom Sonja.

Nije bila tajna da je bila ludo zaljubljena u džez muzičara Vlajka Lalića, koji je bio njena prva ljubav. Međutim, tragedija u kojoj je on poginuo ih je zauvek razdvojila.

- Dok sam bila mlada, često sam zamišljala kako ću se udati i zasnovati porodicu sa čovekom koga beskrajno volim i kome ću se potpuno posvetiti. Imala sam veliku ljubav, ali otkako je on otišao iz mog života kada sam imala dvadeset devet godina, sebe smatram udovicom – rekla je Sonja u jednom intervjuu za "Story".

foto: Printscreen

"Nisam htela da se udam i da imam decu"

- Nekada sam htela i da se udam, da budem konzervativna, da imam decu. Nisam jurila frajere, a proglasili su da imam sidu i da se drogiram. Bože oprosti, sačuvaj i sakloni. Možda sam u drugoj polovini života postala to što su želeli - rekla je tom prilikom.

Poslednji intervju Sonja je dala samo 2 meseca pre smrti, u julu 2008. godine, za crnogorske "Vijesti".

- Ono čime mogu da se ponesem, ne ponosim, nego ponesem, to je što sam uspela da izbrišem granicu između života i poziva. Da li to svaki put uspešno dočaram i do koje mere mogu da vladam scenom ne znam. Trudim se da moja reč dovoljno dugo putuje da može publici da zadrži pažnju, jer, i posle toliko godina, ja i dalje brinem o tome šta publika misli - rekla je tada.

U ovom razgovoru, na stepenicama gradske tvrđave u Nikšiću, podsetila se reči svoje bake koja joj je uvek govorila da se u ljudskim očima sve može pročitati. U njenim očima tada se videla tuga i samoća.

foto: Printscreen/Youtube

– Ima još jedna bakina izreka koje se često setim – žagre ti se oči. Danas bi mnogim generacijama, kada prođe ponoć, mogli to da kažemo. A njima oči žagre od ko zna čega, a to nije dobro ni za njih ni za porodicu - rekla je glumica, i dodala:

- Izgleda da je samoća cena moje slobode.

Dva meseca posle ovih reči Sonja je zauvek sklopila oči.

Podsećamo, Sonja je pronađena mrtva 2008. godine, u Kursulinoj ulici, u svom stanu, na Vračaru. Zvanični izveštaj obdukcije pokazao je da je Sonja preminula usled prevelike doze narkotika, a informacija koja je duboko potresla javnost jeste da je Sonja pronađena u stanu koji, osim prljavog dušeka, nije imao drugi nameštaj. Sonja je spavala na dušeku na podu, a svuda oko nje bili su razbacani špricevi.

