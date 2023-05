PLAŠIO SAM SE KAKO ĆE ČAČANI DA PRIHVATE PREDSTAVU O SONJI SAVIĆ: Andraš Urban o novom komadu u kome se čuju reči čuvene glumice

Slobodno, nesputano, bez cenzure, ogoljeno, istinito, poražavajuće i ohrabrujuće, samo su neki od komentara nakon premijere pozorišne predstave "Ko igra Sonju Savić", koju je vešto režijski potpisao Andraš Urban.

Premijera je održana u Čačku u okviru manifestacije "Čačak - prestonica kulture", a njen dom biće Bitef teatar. Znalački, Urban je u Čačku na sceni predstavio sva lica ikone avangardne scene, ali i okruženja koje Sonju, ni pod zemljom, ne štedi.

- Bilo je ovo veliko iščekivanje, predstavu pre Čačana još niko nije video, nismo imali ni takve probe da bi znali kakva će reakcija biti, naročito ovde u Čačku, gde svi prema Sonji imaju neki svoj odnos. Iznenadio me broj publike, način na koji je publika pratila predstavu, u tišini, imao sam utisak da dišu s predstavom. Kraj smo dočekali s krajnjom pozitivnošću i radošću, aplauzima. Veoma sam srećan - izjavio je Andraš Urban nakon premijere u Kulturnom centru Čačak.

Postavljanje komada o Sonji Savić proteklih meseci pratili su i recidivi čačanskog palanačkog mentaliteta. Umesto na sceni, gde je predstava odigrana, ansambl je nastup uvežbavao u stešnjenom prostoru nekadašnjeg video-kluba u centru grada, nedaleko od zgrade Biblioteke, gde je Gradsko pozorište podstanar. Ipak, aplauz koji su glumci Borjanka Ljumović, Ivana Terzić, Julija Petković, Nikola Voštinić i Bratislav Janković dobili, dokazao je da Čačak ima publiku i van palanačkih okvira.

- Bio sam otvoren za sva moguća dešavanja, ali nisam očekivao ništa konkretno. Ali kada radimo ovakve predstave, uvek smo spremni na situacije gde može biti dobacivanja, izlaženja iz sale i slično. Ja sam se ovoj radosti u Čačku nadao, verovao sam. Ja sam još mislima u predstavi, emotivno.... Kako je vreme odmicalo, sve vreme sam imao osećaj da ljudi gledaju, slušaju, čulo se disanje publike. Bio je to još jedan doživljaj - kaže reditelj ne skrivajući emocije.

Predstava je razoružala brojnim istinama, aktuelnošću i Sonjinim porukama koje su dnevno aktuelne, a koje su i danas problematične.

- U predstavi se čuju njene rečenice ili komentari koji su se pojavljivali u novinama, uglavnom internet medijima. U predstavi zbog nas a i zbog vremena to dobija novi kontekst, dobija sasvim drugačiju konotaciju, međutim, obe istine tog i ovog vremena korespondiraju jedna s drugom. Na trenutak, bez obzira na to što sam reditelj, uvek dolazim do novih trenutaka koliko je neka rečenica bolna, koliko je istinita - kazao je reditelj, koji u ovoj predstavi potpisuje još i koncept i scenografiju.

