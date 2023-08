NEMA SRBINA KOJI NIJE UZDISAO ZA NJOM! O Sabrininim OBLINAMA maštali FRAJERI: Preživela strahote, a zbog njenog tela PADA VILICA!

Ako se vi ne sećate legendarne pevačice Sabrine Salerno, koja je osamdesetih godina palila i žarila estradom - vaš muž je se garantovano seća. Ako ne po legendarnoj pesmi "Boys, boys, boys", uz koju se i dan-danas đuska, onda po njenim ogromnim grudima, koje je kao najveći adut isticala u prvi plan. Ruku na srce, ona nije bila jedna od onih dama koja svoj uspeh duguje muzičkom talentu, već je karijeru gradila igrajući na kartu seksepila, što joj je odlično išlo od ruke. Muškarci su omađijano gledali kako ih u mokrom kupaćem kostimu poziva na blud, a ni ženama nije bila mrska jer je bila simpatična.

foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Život bez oca i majke

Rođena je 15. marta 1968. u Đenovi. Do pete godine odgajala ju je tetka, jer otac nije želeo da je prizna, a njena majka nije bila spremna da ima dete, pa se nije ni bavila njom. - Imala sam jako loš odnos sa ocem. Umro je 2019, nedugo nakon što je pokušao da uspostavi kontakt sa mnom. Tražio je da mu oprostim, što sam i uradila, ali samo tri meseca nakon toga iznenada je preminuo. Upoznala sam ga kad sam imala dvanaest godina. Ja sam njega prva potražila. On tad nije hteo da ima nikakve veze sa mnom, pa sa insistirala na tome da uradi DNK test, na šta je pristao tek kad sam imala 46 godina. Tada sam i dobila potvrdu da sam mu ćerka.

Problematičan odnos s njim dosta je uticao na mene i s tom otvorenom ranom živela sam godinama. Govorio mi je da me nije želeo, zbog čega sam se dugo osećala nesrećno i napušteno - otkrila je Sabrina. Nakon toga otišla je u San Remo da živi s bakom i dekom. U njihovoj kući držalo se do obrazovanja, pa je pohađala filološku gimnaziju i učila engleski, francuski, španski i ruski jezik, a uporedo je išla na časove plesa. Sve do 17. godine, kada su je spazili modni skauti.

Vrtoglav uspon u karijeri

Karijeru je započela slikajući se kao model nakon što je pobedila na jednom italijanskom takmičenju lepote 1984. Na javnu scenu je prvi put stala1986. godine singlom "Sexy Girl". Iako zvuči nestvarno, seksi Sabrina je nakon toga zaradila i titulu najbolje evropske pevačice na jednom takmičenju, a koncertima je kasnije godinama punila stadione širom sveta. Prodala je neverovatnih 20 miliona ploča. Od pomame koja je za njom vladala u međuvremenu je objavljivala albume, koji nisu bili naročito uspešni, radila u pozorištu i kao voditelj na televiziji, učestvovala je i u emisiji "Ples sa zvezdama", a ostvarila je i zapažene uloge u nekoliko filmova i serija. Posle toga je nestala s javne scene.

Miran porodični život

Mnogi se pitaju gde je Sabrina danas i šta se s njom u međuvremenu desilo. Pa evo da vam kažemo - i dalje je seks-bomba. U martu je proslavila 55. rođendan, a mnogi se slažu da sada izgleda bolje nego davne 1988, kada je zaludela Balkan.

Kad je reč o njenom privatnom životu, uprkos očekivanjima, uopšte nije imala buran ljubavni život poput nekih svojih koleginica. Za dugogodišnjeg momka Enrika Montija, preduzetnika u tekstilnoj industriji, s kojim je 1993. započela vezu, udala se nakon trinaest godina zabavljanja. Sa njim ima sina Luku Marija Montija. Inače, kako kaže, muškarca svog života upoznala je dok je bio u braku, ali se zbog nje razveo. Pre njega, u jeku popularnosti, imala je aferu s glumcem Pjerom Kosom.

Danas ova porodica živi mirnim životom u Trevisu, u vili okruženoj zelenilom. Sabrina i danas peva kad je pozovu da gostuje na televiziji ili na nekom koncertu, a na ulici je i dalje presreću fanovi, mahom muškarci, da im da autogram.

(Kurir.rs/Stil)

Bonus video:

00:33 DE VINČA O NEREALNIM OČEKIVANJIMA DEVOJAKA! Obrazložila da je Miss Srbije uzor celoj naciji: Nama ne treba fiksirana lepota!