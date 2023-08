KADA JE ČUO ŠTA GA ČEKA, SAMO JE BACIO PILETINU: Čuveni glumac našao se na UDARU KRITIKA pre nego što je dobio ulogu Ejdana (FOTO)

Mnogi su jedva čekali da se u nastavku serije "And just like that" pojavi Džon Korbet u ulozi Ejdana. I to se desilo. Bivša ljubav Keri Bredšo (Sara Džesika Parker) vratila se na male ekrane, u ovon televizijskoj priči. Autor serije Majkl Patrik King otkrio je kako su tekli razgovori sa glumcem oko ovog glumačkog zadatka kao i šta je Korbet morao da uradi ne bi li se ponovo našao u koži omiljenog lika.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Majkl Patrik King rekao je da je od glumca Džona Korbeta traženo da smrša odnosno da se dovede u sjajnu formu kako bi odgovarao liku Ejdana.

"Preobrazili smo Džona. Ošišali smo ga, skinuli mu tirkizni nakit. Rekli smo mu da mora bude čvrst kao stena kada se vrati", ispričao je King nedavno u podskatu "The Writers Room" i dodao kroz osmeh: "Jeo je prženu piletinu kada sam mu to rekao, ispustio je piletinu na tanjir i srušio se u separeu".

foto: Printscreen YT

King insistira da razlog te promene nije bio estetske prirode: "Ako nekoga vraćamo, moramo da pronađemo neki način da ga vratimo na novi način. Evo nas sada, ponovno vraćamo Ejdana i imamo trikove u rukavu o tome kako je on nov i šta zapravo možemo da uradimo sa pričom s obzirom na tošta se sve dešavalo, a to je važno za razmatranje, na sve bol kroz koju su već prošli, koliko ga je Keri povredila u prošlosti i koliko je loše podneo raskid".

foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izgleda da je ideja bila da Ejdan zablista i nakon svega odnosno da pokaže da je možda i prividno snažan i pored svega što mu se desilo zbog ljubavi sa Keri. Da je brinuo o sebi. Da zablista u punom sjaju kada se ponovo sretne sa njom. Ali objašnjenje pokreće još pitanja, šta bi bilo da Ejdan nije u top formi?

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

02:10 ĆERKA MI JE OSTALA ŽELJNA DEDE! Ilda Šaulić POTRESLA sve! Kad joj je malena rekla OVO o Šabanu SUZE SAME kreću (KURIR TELEVIZIJA)