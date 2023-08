VOLITE LI SERIJU PRIJATELJI? Ovo su 13 činjenica o popularnom sitkomu koje sigurno niste znali: Evo kako je trebalo da se ZOVE!

Prva epizoda serije Prijatelji izašla je 22. septembra davne 1994. godine, a šestoro junaka skoro odmah je osvojilo milione gledalaca širom sveta. Serija je ukupno imala 10 sezona i 236 epizoda, a zadnja se prikazala 10 godina kasnije, tačnije 6. maja 2004. godine. I danas je serija Prijatelji danas jedna od najkultnijih i najvoljenijih humorističnih serija u istoriji sitkoma.

Iako je od poslednje epizode prošlo 18 godina, Prijatelji i danas oduševljavaju neke nove generacije, dok ih oni koji su odrasli s njima, uvek vole da ponovo pogledaju. U Americi Prijatelje još uvek svakodnevno gleda 16 miliona ljudi! Skoro nijedna serija se ne može pohvaliti takvim brojkama i popularnosti toliko godina nakon završetka.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Pravi fanovi znaju napamet gotovo sve dijaloge i citate, od kojih su mnogi tokom godina postali delo pop kulture. Iako možda mislite da o Prijateljima sve znate, uvek postoji još neki „fun fact“ koji možda niste čuli. Donosimo 13 manje poznatih činjenica o seriji Prijatelji – proverite svoje znanje, a onda testirajte i svoje prijatelje!

1. Originalni naziv serije nije bio Prijatelji

Iako danas ne možemo zamisliti da se serija ikako drugačije zove, Prijatelji je prvobitno trebalo da imaju potpuno drugačije ime. Keri Burk, bivši izvršni direktor u udarnom terminu na NBC-u, rekao je za Vanity Fair 2012. da su se autori dvoumili između naslova Six of One i Gen X. Six of One je čak bio naziv za pilot epizodu, ali onda su autori serije Dejvid Krejn i Marta Kaufman došli s idejom „Prijatelji“. Burk je rekao da su svi mislili da je naslov dosadan, ali autori su insistirali. I super da jesu jer ko bi danas mogao zamisliti da se zove ikako drugačije?

2. Prijatelja prvobitno nije trebalo da bude šest

Ros, Monika, Rejčel, Fibi, Čendler, Džoi – možete li zamisliti seriju bez i jednog od ovih šest likova? Teško. Ipak, serija je prvobitno napisana sa samo četiri glavna prijatelja dok su Fibi i Čendler trebalo da budu sporedne uloge.

foto: Profimedia

3. Fibi je stvarno bila trudna

Razlog zašto je Fibi u seriji bila trudna je taj što je glumica Lisa Kudrou u stvarnom životu u to vreme bila u drugom stanju. Pisci serije Prijatelji su shvatili da nema smisla prikrivati trudnoću već su je samo uvrstili u priču i tako je Fibi postala surogat majka trojki koje je rodila za svog brata.

4. Aniston je mrzela Rejčelinu frizuru

Iako su sve žene 90-ih htele da imaju Rejčelinu frizuru, Dženifer Aniston je mrzela. U jednom intervjuu rekla je da je to bila „najružnija frizura koju je ikada videla“ i da je bilo jako teško održavati je. ‘Rejčel frizuru’, koja je postala frizura jedne ere, i dan danas rekreiraju mnogi, uključujući zvezde poput Selene Gomez.

5. Serija NIKADA nije snimana u Njujorku

Može se reći kako je sedmi glavni lik serije Prijatelji upravo grad Njujork. Međutim, iako je serija o šest prijatelja u NYC-u, Prijatelji se nikada tamo nisu snimali… uopšte. Čitava serija je snimljena u Warner Bros studiju u Los Anđelesu, a samo je spoljni deo stambene zgrade Prijatelja snimljen u NYC na uglu ulice Bedford and Grove. A turisti i dan danas traže famoznu fontanu iz špice serije…

foto: Profimedia

6. Elen Dedždeneris je mogla da bude Fibi

Uloga za lik Fibi je prvobitno ponuđena tadašnjoj stand-up komičarki, a današnjoj voditeljki Elen DeDženeris, međutim ona je ulogu odbila. Nakon toga su se na audiciji za ulogu šašave Fibi borile i zvezde poput Kejti Grifin i Džejn Linč, a ulogu u Prijateljima je konačno dobila Lisa Kudrou.

7. Brus Vilis je završio u Prijateljima zbog opklade

Brus Vilis je bio gostujuća zvezda u Prijateljima u tri epizode, a sve zahvaljujući kolegi iz filma Ubica mekog srca Metju Periju. Naime, Metju i Brus su se kladili – ako film postane broj jedan na bioskopskim blagajnama, u šta Brus nije verovao, moraće besplatno da se pojavi u Prijateljima. Ubica mekog srca je postao bioskopski hit, a Brus je za svoju ulogu u Prijateljima čak osvojio i nagradu Emi.

8. Kortni Koks je trebalo da bude Rejčel

Korni je prvo ponuđena uloga Rejčel, međutim nakon čitanja scenarija Koks je rekla kako vidi sebe više kao Moniku i da bi radije igrala tu ulogu. Autori su pristali, a ispostavilo se da Monika i Kortni zaista imaju sličnosti – naime i glumica je potpuno opsednuta urednošću i čistoćom!

foto: Printscreen/YT

9. Dejvidu Švimeru je prvome ponuđena uloga

Ne samo što mu je prvome ponuđena uloga već Dejvid nije ni morao ni na audiciju za Rosa. Švimera su direktno kontaktirali jer su ga producenti ranije videli na nekoj audiciji za drugu ulogu i kasnije ga se setili kada su radili Prijatelje kao savršenog kandidata za ulogu. I bio je!

10. Pravo ime Marsela je Kejti

Rosov majmun Marsel koji se pojavio u ukupno 8 epizoda zapravo nije majmun već majmunica i ime joj je Kejti.

11. Tajni sastanci

Šestoro prijatelja imalo bi privatno druženje iza pozornice pre svake epizode. Nisu dopuštali ulaz nikome niti ikakvim kamerama u prostoriju dok su se pripremali za snimanje. Prijatelji su zaista bili Prijatelji i van seta i to je ono što su uspeli da prenesu na ekran!

foto: Printscreen

12. Kortni Koks jedina nije dobila nominaciju za Emmy nagradu

Prestižnu televizijsku nagradu Emmy od čitave šestorke jedino nije dobila glumica Kortni Koks za ulogu Monike. Aniston je bila nominovana 7 puta, a osvojila je jedan Emmy, dok je najviše nominacija imala Lisa Kirou za Fibi – čak 14, ali osvojila je takođe samo 1 Emmy.

13. Od 22.500 dolara po epizodi do milion dolara

U prvoj sezoni, svi šestoro Prijatelja bili su plaćeni 22.500 dolara po epizodi. Taj iznos se udvostručio u drugoj sezoni, a pred kraj serije, svi su dobijali honorar od čak milion dolara po epizodi. To ukupno iznosi 6 miliona dolara samo za glavnu glumačku ekipu. Ukupna cena po epizodi naglo je porasla na 10 miliona dolara!

(Kurir.rs/Krstarica)

Bonus video:

00:28 Glumica Ivana Dudić pala u sevdah