UMUKNITE, JA SAMO STARIM, TO SE SVIMA DOGAĐA! Slavna glumica ŽESTOKO odbrusila na prozivke po pitanju izgleda, pa pomenula i ćerke

Šarliz Teron nije menjala svoje lice, ali prirodni proces starenja pobrinuo se za to da izgleda drugačije nego pre. Holivudska glumica nedavno se u intervjuu za "Allure" osvrnula na glasine o tome da se podvrgla korekcijama lica.

foto: Profimedia

"Moje lice se menja i volim što se ono menja i stari. Ali, ljudi misle da sam radila fejslifting. Oni su u fazonu: "Šta je to uradila svom licu". Uvek pomislim tada: 'Kučke, ja samo starim. To ne znači da sam imala lošu plastičnu operaciju. To je jednostavno ono što se svima događa'", rekla je slavna 48-godišnjakinja.

"Moje ćerke misle da je neko lep i ne zanima ih da li ima 20 ili 60 godina"

Šarliz Teron je istakla i da se nikako ne slaže sa činjenicom da muškarci stare kao vino, a žene kao rezano cveće.

foto: Profimedia/Printscreen, Profimedia

"Prezirem taj koncept i želim da se borim protiv njega, ali takođe mislim da žene žele da stare na način koji im odgovara. Mislim da moramo da budemo malo empatičniji prema tome kako svi prolazimo na našem životnom putu. Moj put podrazumeva da moram da gledam svoje lice na bilbordu i to je vrlo zabavno", istakla je.

foto: Profimedia

Ona je dodala i da se nada da se stvari polako menjaju, napominjući da njene dve ćerke ne zanima koliko ko ima godina kada razmišljaju o lepotu: "One vide nekoga, sviđa im se ono što nose, ili misle da su lepi i ne znaju da li taj neko ima 20 ili 60. To je sjajno. Sviđa mi se to. Volela bih da takav stav možemo da zadržimo i kada odrastemo".

