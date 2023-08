Vrnjačka Banja, poznata po svojoj filmskoj tradiciji, još jednom je bila domaćin Festivala filmskog scenarija koji se već tradicionalno održava tokom avgusta. Ove godine, 47. po redu, festival je nedavno završen, a mesec avgust je posvećen filmskoj umetnosti i kreativnosti filmskih stvaralaca.

Reditelj, glumac i producent Rade Ćosić govorio je o premijeri svog filma "Ko živ, ko mrtav" koja se prikazivala 13. avgusta na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

- Film je pobrao dobre kritike, ali i nagrade publike za najbolji film i najboljeg glumca. Stefan Jeftović koji je druga glavna uloga u filmu dobio je nagradu za najboljeg glumca. Mi smo bili na prvom mestu sa 340 i nešto glasova, dok je drugo mesto imalo samo 80. Ljudi se veoma svideo film na moje veliko iznenađenje. Ja stvarno nisam imao očekivanja jer smo mi bili zaključani u montaži. Nemate nikakav odnos ni sa kim. Tu su montažer, koscenarista Marko Packović i ja. Povremeno dođe još neko kao što je Stefan bio par puta. To nije objektivan sud, to se nas četvorica smejemo našim forama i ne znamo kako će publika reagovati - rekao je Ćosić i dodao:

03:36 BILI SMO ZAKLJUČANI 5 MESECI BEZ ODNOSA SA DEVOJKAMA! Rade Ćosić o svom velikom filmu Ko živ, ko mrtav: Nismo ni jeli, ni pili

- Pisac se uvek predstavlja publici kroz neku od uloga, obično je to glavna uloga. Ali to je napisano i ja mogu da se smejem čitajući, ali drugačija je stvar kada gledaš to. Mi smo tamo bili zaključani 5 meseci tamo, izgubili smo odnos sa devojkama, niti jedemo, niti pijemo. Onda na kraju kad smo imali prvi susret sa publikom, oni su reagovali kao jedan, svi u glas. Meni je čak srce preskakalo. Tu su bili i ostali glumci iz filma i niko nije mogao da veruje kako je publika reagovala. Ja sam to prvi put postigao sa nekim projektom, a sa druge strane to se generalno retko viđa.

