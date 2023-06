"PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO!" Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima? (VIDEO)

U Americi se povela tema oko snimanja intimnih scena u filmovima.

Konkretno je pitanje bilo koliko i da li uopšte glumci to uče na fakultetu.

Gost Pulsa Srbije kod voditelja Ivana Gajića je glumac Rade Ćosić koji je odgonetnuo ovu temu.

foto: Kurir televizija

Prvo se osvrnuo na iskustvo koje dobiju na fakultetu, a da je vezano za intimne odnose.

- Tamo se to uči, ali ja nisam bio nešto dobar, jer sam uvek izbegavao da se poljubim na sceni. Čak i kada je lepa devojka, generalno to izbegavam, imam osećaj kao da narušavam neku ili nečiju intimu, a to je već moj problem. Ta glumica je svakako i devojka, pa ako se ljubi sa nekim ko joj se ne sviđa, na to gledam kao na neki atak. Na fakultetu se to uči, i to se zove "Poljubac kao postupak u radnji". Tamo te profesori uče da je taj postupak jednak stavljanju ruke na sto. Doduše, ja sam sve četiri godine akademije izbegavao te scene, pa me profesorka gledala kao nekog siledžiju, pa mi je i takve uloge davala - započeo je glumac, pa nastavio:

00:56 PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO! Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima?

- Uglavnom, kada se snimaju intimne scene, to je kao koreografija, odnosno unapred se pripremi. Muškarci nose određeni donji veš koji blokira bilo kakvu mogućnost da se devojka oseća ugroženom, a i ona koristi poseban donji veš, samim tim ne postoji mogućnost fizičkog kontakta. Tako da nema nikakvog kontakta, osim ukoliko glumci ne kažu da oni to žele iz bilo kojih razloga. Tako da od intimnih scena, nema nikakve intime. Postoje razne priče, a više legende, o tome šta se događalo u našoj kinematografiji, ali o tome sledeći put.

