ĆERKA SLAVNOG PEVAČA NESTALA 1994. I NIKADA NIJE PRONAĐENA: Posle dočeka GUBI JOJ SE SVAKI TRAG, poslednji put čula se sa njima

Slavni italijanski pevač Al Bano pojavio se sinoć na svečanosti Brick Of The Heart. Poznat je po velikom broju divnih pesama koje je otpevao sa bivšom suprugom Rominom Pauel sa kojom je činio svetski poznati duet. Pričalo se da su njih voje savršen pevački spoj, kao i da je ona blistala od lepote i harizme. Za njih se vezuje i jedna tragedija.

Čuevni pevači Al Bano i Romina Pauer su od šezdesetih godina prošlog veka pa naredne tri decenije bili velike međunarodne muzičke zvezde. Bano je Italijan, dok je mama Kristel Amerikanka i ćerka poznatih američkih glumaca Tajrona Pauera i Linde Kristijan. Kada su počeli vezu, on je već bio slavan, dok je ona iza sebe imala nekoliko filmskih uloga. Bano je poticao iz seljačke, a Romina iz dobrostojeće i uticajne porodice. Venčali su se 1970. i u braku dobili četvoro dece: Ileniju Mariju, Kristel, Rominu Jolandu i Iarija Marka.

Počeli su i da zajedno nastupaju, objavljivali zajedničke albume, a onda 1976. sa pesmom "We'll Live It All Again" nastupili na Evroviziji i osvojili sedmo mesto. Bili su za Italijane par iz snova, a onda su 1999. rešili da se razvedu. U zvaničnom saopštenju pisalo je da su razlozi kraha braka razlike u kulturi, vaspitanju i stavovima.

Ali se pretpostavljalo da ih je zapravo razdvojila porodična tragedija. Najstarija ćerka Lenija 1994. nestala je u Nju Orleansu tokom studijskog putovanja. Sa roditeljima se poslednji put čula nakon dočeka Nove godine, a onda joj se izgubio svaki trag. Romina i Al su 18. januara prijavili njen nestanak. Poslednji put viđena je u hotelu "LeDale" kada se srela sa afroameričkim uličnim muzičarem Aleksanderom Masakelom koji je kasnije uhapšen, ali je oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Pojavljivale su se brojne teorije o nestanku. Prema izjavama jednog očevica, ćerka poznatih pevača je skočlila u reku Misisipi i utopila se. To objašnjenje je odbačeno. Kasnije se u priču umešao i serijski ubica Kit Hanter koji je tvrdio da ju je ubio. DNK analizom je utvrđeno da žrtva "ubice srećnog lica" nije Ilenija.

Al Bano je 2013. nakon niza istraga proglasio ćerku mrtvom. Romina Pauer se nakon toga vratila u SAD, dok deca ostala sa ocem. Pevačica je godinama tvrdila da ima osećaj da je Ilenija živa.

Druga ćerka slavnog pevačkog dua Kristel Karisi udala se 2016. za Hrvata Davora Lukšića i koja je nedavno došla do harvardske diplome, kako je prikazala na Instagramu.

Prelepa Kristel udala se za Lukšića posle četiri godine zabavljanja i dve godine nakon što je američki magazin "Forbs" milijardera Davora stavio na listu 30 najbogatijih ljudi na svetu.

Na njihovom bajkovitom venčanju 2016. u Italiji bili su njeni roditelji.

Slavni italijanski pevači Romina Pauer i Al Bano uspeli da izglade odnose pa su 2013. zajedno nastupili u Moskvi, a 2018. održali su koncert u Hamburgu.

U javnosti je prisutna i njihova ćerka Romina koja radi kao voidteljka i koju poput njen sestre Kristel krasi zanosna prirodna lepota.

