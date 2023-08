PAROVI KOJI REKLI "DA" U TAJNOSTI: Najbolji SRPSKI FRAJER se oženio nakon 40 dana veze, a ova dama se udala 3 PUTA za istog muža!

Nije retkost da slavni parovi na sve načine pokušavaju da sačuvaju svoju ljubav od očiju javnosti. Uostalom, sigurni smo da niko ne bi voleo da ga paparaci prate u stopu i slikaju na svakom koraku. Zato se neki odlučuju i za tajna venčanja, za šta se uglavnom sazna nakon ceremonije.

U nastavku pogledajte koji su to domaći parovi odlučili da se zakunu na večnu ljubav u strogoj tajnosti.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj

foto: Printscreen

Anastasija i Nemanja iznenadili su sve tajnim venčanjem u manastiru nadomak Beograda i to malo nakon što se saznalo za njihovu veridbu.

Ova vest iznenadila je sve, a na intimnom venčanju bilo je 10 ljudi, samo najbliži prijatelji i članovi porodice Ražnatović i Gudelj, prenose domaći mediji.

Miloš Timotijević i Tijana Simić

nova žena miloša timotijevića pic.twitter.com/DUBpWOJFQ5 — lola lolic (@gimmemoregossip) October 24, 2022

Slavni glumac iznenadio je sve kada se saznalo da je oženio novu devojku Tijanu Simić. Razlog je što mnogi nisu znali ni da se razveo.

Lana Karaklajić

Ćerka Tanje Bošković ne voli da eksponira svoj privatni život, pa se tako tajno udala u maju ove godine, u Hramu Svetog Save u Beogradu, za dugogodišnjeg partnera, trenera Stefana Adžića.

Ona je tada blistala u venčanici šampanje boje, kuma na venčanju je bila pevačica Sara Soti, a fotografije sa ceremonije i čestitke objavili su gosti, pa je javnost imala priliku da vidi kako je izgledalo Lanino venčanje.

Košarkaš Aleksa Radanov i manekenka Svetlana Bjelan

Mladi košarkaš Crvene Zvezde Aleksa Radanov nedavno je oženio lepu manekenku i influenserku Svetlanu Bjelan, a intimnom venčanju prisustvovali su samo najbliži prijatelji i porodica.

Srećni par je organizovao proslavu za svoje najdraže u jednom prestoničkom restoranu, a svaki detalj bio je pažljivo odabran i dizajniran tako da odiše minimalizmom.

Bane Trifunović i Tihana Lazović

Poznati glumac Branislav Bane Trifunović i hrvatska glumica Tihana Lazović odlučili su da se venčaju i svojom odlukom iznenadili ne samo prijatelje, već i porodicu.

Miroslav Raduljica i Tamara Ignjić

Poznati košarkaš jedan je od onih koji je venčanje obavio daleko od očiju javnosti. On se zavetovao na ljubav višegodišnjoj devojci Tamari Ignjić u manastiru Jovanje.

Glumac Nikola Glišić

Isto ovako, pred oltar je otišao i srpski glumac Nikola Glišić, koji je svoju partnerku Bojanu godinama krio od javnosti. Oni su se zavetovali na večnu ljubav pred Bogom 2019. godine.

Maneken Vlada Vuksanović

Jedan od najvećih domaćih zavodnika, maneken Vlada Vuksanović, skrasio se pored lepe Latinoamerikanke Dahiane koju je u tajnosti oženio u oktobru 2019.

Njih dvoje su dva meseca nakon venčanja dobili ćerku Valentinu, a kako je Vlada istakao u jednom od poslednjih intervjua on i Dahiana lako su se dogovorili da venčanje bude tajno jer im je oduvek bila želja da sudbonosno "da" izgovore na intimnoj ceremoniji.

Influenserka Ela Dvornik

U februaru 2019. godine influenserka i ćerka pokojnog muzičara Dina Dvornika, Ela Dvornik, u tajnosti se u Las Vegasu udala za izabranika Čarlsa Pirsa, sa kojim ima ćerkicu Balie. Ona je samo odjednom objavila fotografiju sa venčanja i iznenadila svoje pratioce.

- Kada smo se Čarls i ja upoznali pre pet godina hteo je da me odvede u Vegas i da me tamo oženi. Nisam tada imala vizu, ali sam je sada dobila. Ima li boljeg načina da se proslavi ovaj srećan završetak s još jednim epskim srećnim početkom. Pokušavamo da organizujemo venčanje već tri godine otkako smo se verili, ali s obzirom na to da su naše porodice na dve suprotne strane Evrope, to je bilo zaista teško. Stoga smo učinili ono što činimo najbolje, kako bi Frenk Sinatra rekao, učinili smo to na naš način. Evo nas, samo nas dvoje, sada je i službeno. UPRAVO VENČANI! P.S. Balie volimo te (i ti si sada službena) - objavila je tada Ela.

Nataša Bekvalac i Ljuba Jovanović

Nakon razvoda od Danila Ikodinovića, Nataša je sreću našla kraj novog partnera Ljube Jovanovića, međutim, detalji intimne ceremonije procurili su u javnost tek nakon što se par rastao.

foto: Printscreen

Poznato je da se par venčao u stanu, a prisutni su bili samo matičar i kumovi. Iako je u prvi mah dogovor između supružnika bio da kadrove sa tajnog venčanja nikada ne objave, ona je to učinila jednom prilikom u emisiji "Ami Dži šou".

Ana Nikolić i Rasta

foto: Printscreen

Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta samo su jednog julskog jutra odlučili da se obuku i odu u opštinu kako bi sklopili brak, a već po izlasku iz iste dočekali su ih mediji.

Bojana Barović i Nikola Rokvić

Bojana Barović i Nikola Rokvić takođe su se venčali u malom krugu ljudi, skriveni od medija.

Čin venčanja dogodio se 2016. godine u Manastiru Mileševa, a Nikola je par dana kasnije objavio fotografiju sa venčanja i tako obelodanio vest o zavetovanju.

Severina i Igor Kojić

Prvo venčanje Severine i Igora Kojića bilo je tajno, u septembru 2015. godine u u baljanskoj župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u Istri, dok su se drugi put na večnu ljubav zakleli dva meseca kasnije na građanskom venčanju u Beogradu.

Treći put su, kako bi obnovili zavete, pobegli od znatiželjnih pogleda i to na drugi kontinent, čak u daleku Afriku.

Raspoloženi, nasmejani, srećni i u dres kodu karakterističnom za tropske krajeve, supružnici su odlučili da organizuju treće po redu venčanje i to ni manje ni više nego po afričkim običajima.

Bora i Dubravka Đorđević

Bora Corba i Dubravka pic.twitter.com/atYXRjEINJ — lola lolic (@gimmemoregossip) August 25, 2023

Frontmen “Riblje Čorbe” i njegova dosta godina mlađa devojka Dubravka tajno su se venčali 2016. godine. Nakon što su rekli “da” pred matičarem, njih dvoje su nastavili intimno slavlje u malom krugu prijatelja i porodice.

Jovana i Željko Joksimović

Jovana i Željko Joksimović zavetovali su se jedno drugom na večnu ljubav daleko od medija – na Mladivima.

Prvi brak su tako sklopili 2012. godine, a crkveni brak dogodio se u crkvi Aleksandar Nevski u Beogradu, u septembru 2014. godine.

Ovoj ceremoniji prisustvovali su brat Željka Joksimovića, Saša, kao i menadžer Bane Obradović, dok su mladenci došli u pratnji sina Koste.

(Kurir.rs/Wanted)

Bonus video:

03:04 JA SE NIČEGA NE SEĆAM Pevačica u venčanici iz Dubaija zakoračila na ludi kamen: Svadba kao iz bajke, MLADA NOSILA VEO OD 3 metra