NJU JE OBOŽAVAO, SINA KRILI 2 GODINE, A SUPRUGU MRZI OD PRVOG DANA: Evo ko je bila najveća ljubav RAZVRATNOG princa (FOTO)

Buran ljubavni život princa Alberta od Monaka poznat je celom svetu, a šuška se da s ljubavnim izletima nije prestao ni kad je oženio svoju suprugu, Šarlen Vitstok, koja je zbog večnog potištenog izraza lica, ali i krokodilskih suza na njihovom venčanju, brzo stekla nadimak ‘najtužnije princeze’.

Albert je u braku s Šarlen od 2011. i s njom ima dvoje djece, princa Žaka i princezu Gabrijelu, a iako sad u javnosti deluje kao brižan otac, poznato je da je ranije otvoreno imao ljubavnice te ima dvoje vanbračne dece koje je priznao.

Svoje najstarije dijete, 31-godišnju Jasmin Grejs Grimaldi, dobio je s konobaricom Tamarom Rotondo, a iako s ćerkom odnos održava, njena majka se drži podalje od očiju javnosti. To nije slučaj s majkom njegovog prvog sina, Aleksandra Grimaldija, nekadašnjom stjuardesom Nikol Kostom koja itekako voli izaći u medij, a nije joj strano bocnuti ni princezu Šarlen, zvaničnu suprugu svog bivšeg ljubavnika.

foto: EPA/Eric Gaillard Pool

Nikol i Albert upoznali su se 1997. godine na letu iz Nice u Pariz gde je ona radila, a on bio jedan od VIP putnika.

‘Uvek sam radila u prvoj klasi pa sam bila naviknuta na VIP goste. Kad sam ugledala Alberta, naši su se pogledi sreli i ja sam odmah znala da je ovo drugačije. Imao je određenu auru i odmah smo se svideli jedno drugom’, ispričala je kasnije Nikol u intervjuu za Daily Mail.

Albert joj je tada tražio broj telefona, a ubrzo nakon toga su započeli tajnu vezu. Potajno su se viđali punih šest godina, a prekinuli su, navodno, tek kad je princ Rajiner, Albertov otac odlučio tome stati na kraj. 2003. dobili su sina Aleksandra za kojeg je javnost saznala tek dve godine kasnije.

Rajiner se pobrinuo i da njegov nezakoniti unuk nikad ne dođe na tron, amandmanom kojim je u monegaški ustav uključeno pravilo da vanbračna deca ne mogu biti naslednici prestola.

Iako Nikol i Aleksandar u novijim intervjuima govore da je Albert dečaka prihvatio odmah, to nije baš bilo tačno. Naime, iako se princ navodno za sina finansijski brinuo u prvim godinama njegova života te je obećao da će ga priznati ako DNK test dokaže da je njegov sin, no kad to nije učinio, Nikol je izašla u medije.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Albert se primirio do očeve smrti, ali prvom prilikom je priznao sina. Nikol je u medije izašla s njihovom pričom u maju 2005., samo mesec dana nakon smrti princa Ranijea, a Albert ga je priznao u julu iste godine, nedelju dana pre svog zvaničnog krunisanja. Godinu dana kasnije priznao je i ćerku Jasmin Grejs Grimaldi.

Šest godina kasnije princ je oženio Šarlen Vitstok kojoj, čini se, Nikol nije dobro prijala od prvog dana. Tri godine kasnije je izašla u medije s tvrdnjama da Albert ne viđa sina otkako se oženio.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

‘Žao mi je što to moram reći, ali Albert nije video Aleksandra od kratke posete u septembru’, otkrila je u intervjuu u aprilu 2014.

‘Postalo je nemoguće otkako je oženio tu devojku. Pitam se kako se oseća nova supruga, no ja moram misliti na svoje nevino dete. Ne želim je napadati, ali mislim da je to samo ljubomora, ne znam zbog čega. Prošla sam pakao boreći se za ime svog sina i njegovu budućnost’, rekla je tad.

Mnogi su Nikol zamerili njene javne komentare vezane za Šarlen, no njen brak s Albertom za bivšu ljubavnicu je značio velike životne promene.

‘Patila sam nakon venčanja jer su me neki pripadnici visokog društva prestali zvati na svoje zabave ako su princ i princeza bili prisutni. Mislili su da će to stvoriti neprijatnost. Puno je zlobnih tračeva u Monaku. To je predivno mesto, ali mali svet. Previše njih se boji da će ispasti nelojalni prema kruni. Jednom sam bila pozvana na zabavu na jahti, a neki od prisutnih su smatrali da ne smem biti tamo jer bi princ i princeza mogli odlučiti svratiti na piće’, ispričala je Nikol.

Šarlen je otvoreno kritikovala više puta pa je tako jednom prilikom izjavila da nju ljudi u Monaku više vole nego princezu, a javno ju je prozvala i zbog odnosa prema njenom i Albertovom sinu.

foto: Rojters

'Što se tiče Šarlen, ne volim da nas upoređuju. Ipak, moramo da se suzdržavamo. U našoj situaciji diplomatija bi trebala prevladati. Ali tokom njenih susreta s mojim sinom doživela sam stvari koje su me šokirale. Na primer, kada Albert nije bio tamo, Šarlen je premestila sobu mog sina u odeljenje za sobarice. Kao majka, ne mogu to opravdati', poručila je jednom prilikom, a princ Albert je navodno pobesneo kad je saznao da je to rekla medijima.

Aleksandar Grimaldi nedavno je proslavio 20. rođendan, a Nikol nije propustila objaviti fotografiju na kojoj se vidi da je na proslavi bio priustan i princ Albert.

Podsetimo, puno pažnje je privukao i redak intervju koji je mladi Aleksandar dao za francuski "Point de vue" u kojem je govorio i o odnosu s ocem.

Istakao je da mu smeta kad ga nazivaju nezakonitim sinom princa Alberta.

‘Kad sam se rodio, niko od mojih roditelja nije bio u braku i nisu počinili preljubu’, rekao je Aleksandar i dodao da je za njega uvreda kad ga tako nazivaju.

foto: @Roma / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

‘Moj otac je jednako u mom srcu kao i moja majka. Oni su brižni roditelji, ja sam srećan’, rekao je o odnosu s ocem, a na pitanje kako to da nosi očevo, a ne majčino prezime odgovorio je:

‘Moj otac se preziva Grimaldi, logično je da se tako i ja prezivam. Moj otac me priznao nedugo nakon rođenja bez prisiljavanja suda ili medija’.

(Kurir.rs/Story.hr)

