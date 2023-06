NASLEDNICA IMPERIJE SE U 16. GODINI UDALA U VENČANICI OD 1.000.000 $: On je bio jedini čovek u njenom žuvotu, a onda ga je ŠUTNULA

Viktorija Svarovski, naslednica imperije Svarovski, ovih dana boravi u Monaku i to u društvu svog partnera Marka Matešica, austrijskog milijardera i sina osnivača kompanije "Red Bull" Ditriha Didija Matešica.

Par je fotografisan na Velikoj nagradi Monaka, jednoj od najprestižnijih trka u svetu Formule 1. Oboje su fotografima pozirali sa širokim osmesima na licu, a Viktorija je blistala u modernom kompletu od teksasa.

foto: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Inače, lepa 29-godišnjakinja krajem marta objavila je da se razvodi od investitora Vernera Merca (46) sa kojim je u braku bila šest godina, ali je par bio u ljubavi od njenih tinejdžerskih dana.

Šuškalo se da je razlog razvoda upravo to što se zaljubila u mladog i zgodnog Matrešica, ali u to vreme ni jedno ni drugo nisu potvrdili glasine o romansi. Sada je jasno da su nagađanja bila tačna. Austrijski i nemački mediji su tada još pisali i da je par počeo da se viđa u januaru mesecu, te da su se brzo zbližili i da su zajedno viđeni na trkama u Hanenkamu.

foto: Petrussi Foto / Splash / Profimedia

Viktorija Svarovski je uplovila u vezu sa bivšim suprugom još 2010, kada je imala samo 16 godina, a par je stao na ludi kamen 2017. godine, Bračne zvaete ramenili su na raskošnoj ceremoniji u luskuznom italijanskom rizortu Portopikolu. Venčanje je trajalo tri dana, a podrazumevalo je ekstravagante večere i plesne zabave, te najskuplju hranu i piće i naravno - zvanice su nosile najskuplju odeću.

Sama Viktorija nosila je neverovatno glamuroznu venčanicu vrednu milion dolara koja je na sebi imala oko 500 hiljada Svarovski kristala i težila je otprilike 45 kilograma!

foto: Petrussi Foto / Splash / Profimedia

Naslednica, ali i pop zvezda i uspešna voditeljka

Inače, ova Austrijanka je u tinejdžerskim i ranim 20-im imala uspešnu muzičku karijeru, a 2014, je čak nastupala na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, a 2010. snimila je muziku za holivudski film "The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader".

Danas je Viktorija posvećena televizijskoj karijeri - voditeljka je takmičarskog šoua "Let’s Dance". Takođe, ona je i influenser - na Instagramu je prati preko pola miliona ljudi, a ona sarađuje sa brojnim poznatim brendovima.

foto: Boyer David/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Možda i očekivano, ali ova dama je i svojevrsna ikona stila u Nemačkoj i Austiriji, ali i među dobrim poznavaocima mode širom sveta. Ona je redovna gošća na privatnim zabavama slavnih, ali uvek je možemo videti u prvom redu na Nedeljama mode, te na crvenom tepihu na prestižnim događajima.

